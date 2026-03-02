El rol del fútbol en la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo en Venezuela

Buenos Aires, 1 mar (EFE).- Tres meses de gestiones discretas entre la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) dieron lugar este domingo a la liberación del gendarme Nahuel Gallo, detenido en Venezuela el 8 de diciembre de 2024, en una operación inédita ya que los dirigentes del fútbol argentino lo trasladaron en un vuelo privado hacia su país.

Un comunicado de la AFA anunció que Gallo, quien fue detenido hace casi 16 meses tras cruzar la frontera terrestre desde Colombia, había sido liberado. Poco después informaba de ese hecho su esposa, María Alexandra Gómez, quien reconocía que había hablado con él por teléfono ya como hombre libre.

Las gestiones para liberar al gendarme fueron fruto del vínculo entre los presidentes de la AFA y la FVF, Claudio Tapia y Jorge Giménez, respectivamente, quienes habrían comenzado a acercar posiciones sobre este asunto al inicio del torneo Sudamericano Sub-20, a comienzos de 2025, en Venezuela, dijeron a EFE fuentes de la AFA.

La información sobre la liberación del argentino llegó primero por la AFA que por el Gobierno de Javier Milei.

Venezuela y Argentina rompieron relaciones diplomáticas desde la llegada de Milei al Ejecutivo, a fines de 2023.

La AFA, artífice del traslado de Gallo a Buenos Aires, agradeció al Gobierno venezolano por la liberación, el canciller argentino, Pablo Quirno, reconoció las tareas diplomáticas a Estados Unidos e Italia, sin mencionar a la Asociación de Fútbol Argentino.

Esta sorprendente resolución del caso transcurre en medio de una gran conflictividad política y judicial entre el Gobierno de Milei y la AFA, con Claudio Tapia en el centro de la escena por acusaciones de corrupción en su contra.

Los cortocircuitos entre el Gobierno y la AFA comenzaron a inicios de 2024 por la intención de Milei de avanzar con un modelo de sociedades anónimas deportivas en el fútbol argentino, lo que rechazó de plano la entidad rectora y la mayoría de los clubes, cuya propiedad la tienen los socios.

Un fallo del juez Diego Amarante, el pasado 19 de febrero, citó a Tapia a brindar declaración en una causa en la que fue imputado por la presunta retención ilegal de aportes previsionales y otros tributos y prohibió su salida del país «con el objeto de asegurar la efectiva realización de los actos procesales dispuestos».

La causa investiga operaciones por más de 19.300 millones de pesos argentinos (más de 14 millones de dólares, vinculadas a retenciones impositivas y aportes a la seguridad social, a raíz de un pedido formulado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que actúa como querellante en la causa.

Tras hacerse pública la liberación, Tapia escribió en la red social de X: «Gracias a un trabajo silencioso y mancomunado con la Federación Venezolana de Fútbol y CONMEBOL. Hoy, después de 448 días, Nahuel Gallo regresa a Argentina y puede reencontrarse con su familia».

«El fútbol nos une, trasciende fronteras y demuestra que siempre es posible construir puentes para el entendimiento y la cooperación», añadió el presidente de la AFA.

Claudio Tapia había requerido a la Justicia permiso para viajar a Venezuela este fin de semana por una invitación de la FVF en su rol de vicepresidente de la Conmebol, pero fue denegada.

De haber viajado, Tapia hubiera regresado junto a Gallo al país, asestando un duro golpe político al Gobierno de Milei. EFE

