The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

El Salvador abrirá el 2026 bajo régimen de excepción, rumbo a cuarto año de vigencia

Este contenido fue publicado en
2 minutos

San Salvador, 23 dic (EFE).- El Salvador abrirá el 2026 bajo un régimen de excepción, aprobado en el Congreso en marzo de 2022 a raíz de una escalada de violencia de las pandillas tras la extensión número 46 en el Órgano Legislativo este martes con los votos del partido gobernante Nuevas Ideas (NI) y sus aliados.

La extensión, cuya vigencia será entre el 1 y 30 de enero próximo, fue aprobada con 57 votos de 60 diputados en el Congreso, a pesar de los señalamientos locales e internacionales de que a su sombra se han dado violaciones a derechos humanos.

De acuerdo con la solicitud de ampliación enviada por la Administración de Nayib Bukele, dicho régimen ha dejado unos «1.090 días sin homicidios durante el actual Gobierno y la captura de más de 90.600 personas vinculadas a estructuras criminales».

«No obstante los avances alcanzados, la persistencia de vínculos transnacionales, intentos de reorganización y actividades ilícitas remanentes demandan la continuidad del régimen de excepción, con el objetivo de preservar los logros obtenidos, evitar el resurgimiento de la violencia y garantizar la protección integral de la población salvadoreña», indica el documento.

La ampliación del régimen de excepción se da a pesar de que el Gobierno del presidente Nayib Bukele afirma que ha desarticulado operativamente a las pandillas.

El régimen de excepción se aprobó tras el asesinato de más de ochenta personas en un fin de semana a finales de marzo de 2022, lo que investigaciones periodísticas señalan que se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las bandas criminales.

Esta medida se ha convertido en la única apuesta del Gobierno contra las pandillas y le granjeó al presidente Bukele, quien mantiene alta aprobación entre los salvadoreños, su reelección inmediata para un segundo mandato, pese a la prohibición constitucional.

Diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan al menos 470 muertes de detenidos bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia, según han denunciado. EFE

hs/gf/cpy

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR