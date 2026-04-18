El Salvador aplica unas 80.000 dosis de vacunas contra el VPH tras ampliar rango de edad

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San Salvador, 17 abr (EFE).- El ministro de Salud de El Salvador, Francisco Alabí, dijo este viernes que el país ha aplicado cerca de 80.000 dosis de la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH), tras ampliar el rango de edad de aplicación a finales de la semana pasada.

«Hemos tenido una buena aceptación desde que se lanzó, el jueves pasado, la estrategia de vacunación. Iniciamos el viernes, ya llevamos cerca de 80.000 dosis aplicadas», dijo Alabí a periodistas y sostuvo que a diario se están aplicando entre 10.000 y 14.000 vacunas diarias en todo el país.

El funcionario agregó que esta es una «vacuna que protege contra el segundo cáncer más importante en la población femenina en el país, que es el cáncer cervicouterino y es que esta vacuna puede prevenir hasta el 70 % de los casos de cáncer cervicouterino causados por ciertos variantes de este virus del papiloma humano».

Las autoridades salvadoreñas ampliaron el rango de aplicación de esta vacuna a la población femenina de entre 9 y 45 años.

«De verdad nos llena de alegría ver la cantidad de dosis aplicadas», acotó Alabí y añadió que se está «apostando con una estrategia agresiva de protección contra el cáncer cervicouterino», que también incluye la identificación de posibles casos y su tratamiento.

En octubre de 2020, El Salvador incorporó a su esquema público la vacuna contra el VPH únicamente para niñas de nueve años y se buscaba beneficiar en ese momento a 54.948 niñas; posteriormente se habría ampliado hasta los 21 años. En el caso de los niños, la vacuna es de los nueve a once años. EFE

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