El Salvador felicita a Kast por toma de posesión presidencial en Chile

2 minutos

San Salvador, 11 mar (EFE).- El Gobierno de El Salvador felicitó este miércoles al ultraderechista José Antonio Kast por asumir la presidencia en Chile y le deseó éxitos en su gestión, informó la Presidencia de Nayib Bukele, que no viajó al país suramericano para la investidura.

«Extendemos las más sinceras felicitaciones al presidente José Antonio Kast por asumir su mandato en la República de Chile» y «expresamos nuestros mejores deseos de éxito en esta nueva etapa para el pueblo chileno», indicó el Gobierno salvadoreño en una publicación en X.

El Ejecutivo añadió: «Nos une una hermandad sólida, basada en la libertad, la soberanía y la paz que ambos pueblos compartimos».

El ahora presidente chileno visitó a finales de enero El Salvador como parte de una gira por Centroamérica. Se reunió con el mandatario salvadoreño y recorrió el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la cárcel de máxima seguridad símbolo de la llamada guerra contra las pandillas que lidera Bukele.

A la ceremonia de investidura no acudió Bukele y en su representación asistió el vicepresidente, Félix Ulloa.

Kast asumió este miércoles la Presidencia de Chile en una solemne ceremonia en la ciudad costera de Valparaíso, a la que acudieron parlamentarios de todos los partidos y una docena de jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo, entre ellos el rey Felipe VI de España y el presidente argentino, Javier Milei.

El abogado es también el primer mandatario en democracia en respaldar la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), ya que el único conservador que había gobernado hasta ahora era Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), que votó en contra de la continuidad del régimen en el plebiscito de 1989.

Además de Milei y el monarca español, acudieron a la ceremonia los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa; Bolivia, Rodrigo Paz; Panamá, José Raúl Mulino; Honduras, Nasry Asfura; Costa Rica, Rodrigo Chaves; Paraguay, Santiago Peña; y Uruguay, Yamandú Orsi. EFE

hs/sa/mt/eav