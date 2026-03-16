El Salvador mantiene en desaparición forzada a 11 deportados de EEUU desde 2025, según HRW

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San Salvador, 16 mar (EFE).- Once salvadoreños deportados desde los Estados Unidos bajo la Administración del presidente Donald Trump cumplen un año de encontrarse en desaparición forzada, sin que se conozca su paradero, su estado, ni si han sido presentados ante un juez, según denunció este lunes la organización internacional Human Rights Watch (HRW).

«El Salvador ha sometido a desaparición forzada y detenido arbitrariamente a salvadoreños deportados de Estados Unidos (…) un año después de que algunos de estos hombres fueran enviados a El Salvador», indicó HRW en un comunicado.

La organización detalló que entre ellos se encuentran algunos que fueron deportados el 15 de marzo de 2025 «junto con los venezolanos que fueron torturados y, en algunos casos, abusados sexualmente en la prisión de máxima seguridad conocida como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT)».

HRW entrevistó, según la nota, a 20 familiares y abogados de 11 salvadoreños «que fueron deportados de Estados Unidos entre mediados de marzo y mediados de octubre de 2025 y luego detenidos inmediatamente en El Salvador», a quienes «no se les ha permitido comunicarse con sus familiares ni con sus abogados».

«Ninguno de los familiares o abogados ha recibido indicación alguna de las autoridades de que los hombres hayan sido llevados ante un juez desde su llegada al país. A algunos no se les ha informado dónde se encuentran sus seres queridos ni por qué fueron detenidos», relató la fuente.

Sostuvo que únicamente en cinco casos «los familiares solo pudieron conocer el paradero de los deportados a través de litigios ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)».

«Todos los familiares entrevistados por Human Rights Watch dijeron que habían preguntado a las autoridades salvadoreñas por el paradero de sus seres queridos» y que «las autoridades se negaron a proporcionar información, alegando que ‘carecían de mandato legal’ o que no tenían registro de ellos», acotó.

Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, señaló, de acuerdo con el comunicado, que «independientemente de los antecedentes penales de estos salvadoreños, tienen derecho a un juicio justo y a comparecer ante un juez, y sus familiares tienen derecho a saber dónde se encuentran recluidos y por qué».

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador tampoco habría dado respuestas de estos casos, dado que cinco de los deportados presentaron recursos de hábeas corpus ante la Sala de lo Constitucional, de los que rechazó uno y no ha dado resolución en el resto.

HRW indicó que datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) apuntan que «de los al menos 9.000 salvadoreños deportados a El Salvador desde enero de 2025, solo el 10,5 % había sido condenado en Estados Unidos por un delito violento o potencialmente violento». EFE

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