El Salvador vacuna a menores como medida contra el sarampión, donde se reportaron 11 casos

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San Salvador, 10 abr (EFE).- El Salvador comenzó este viernes una campaña de vacunación especial contra el sarampión, dirigida a menores de seis a once meses, en momentos en que el país centroamericano reporta 11 contagios «importados» y que la región de las Américas enfrenta brotes de esta enfermedad.

La iniciativa, con la que el Ministerio de Salud (Minsal) busca prevenir los contagios locales de sarampión, tuvo como punto inicial un centro de salud público en el municipio de Nejapa, a 19 kilómetros de San Salvador.

Un grupo de madres llegó al centro de salud para vacunar a sus hijos, según constató EFE.

El Salvador reporta 11 casos de sarampión «importados», lo que quiere decir que los contagios sucedieron «en otros sitios» y «no dentro del territorio», según reveló el jueves el titular del Minsal, Francisco Alabi.

El funcionario también señaló que la campaña contempla visitas casa a casa en todo el país para acercar las vacunas a los menores y ampliar la cobertura.

Del total de casos, diez son contagios que sucedieron en Guatemala y uno en México, y de los casos ocho pacientes ya fueron dados de alta y tres se encuentran hospitalizados en condición estable, informó el Minsal.

Alabi apuntó el jueves que, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), ya se confirman más de 14.000 casos, solo en Guatemala ya se reportan más de 4.000, siendo un país vecino.

De acuerdo con una información del Diario El Salvador, afín al Gobierno, el Ministerio de Salud desarrolló el jueves una jornada de vacunación enfocada en proteger a médicos, enfermeros, personal técnico y administrativo que labora en unidades de salud y hospitales del país.

La medida, según el medio, busca reducir el riesgo de contagio entre quienes están en primera línea de atención, ya que su labor los expone directamente al virus y, además, podrían convertirse en una vía de transmisión si no cuentan con la protección adecuada.

Según la OPS, en 2025 se registraron en el continente 14.891 casos de sarampión, incluyendo 29 muertes.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite principalmente por el aire, a través de gotitas respiratorias expulsadas cuando una persona infectada tose, estornuda o habla, y entre los síntomas se encuentran fiebre, congestión nasal, malestar general, dolor corporal y la aparición de un exantema o erupción cutánea rojiza. EFE

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