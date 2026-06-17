El Senado de Brasil ratifica el tratado de libre comercio entre el Mercosur y la EFTA

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São Paulo, 17 jun (EFE).- La Cámara de Senadores de Brasil refrendó este miércoles el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés), el bloque integrado por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, que da vida a un mercado de 300 millones de personas.

El acuerdo, firmado en septiembre pasado en Río de Janeiro y aprobado este mes por la Cámara Baja de Brasil, pasa ahora a promulgación del presidente del Congreso Nacional.

El Proyecto de Decreto Legislativo fue incluido a última hora como un punto extra en la agenda de la sesión plenaria de este miércoles y se aprobó mediante votación simbólica, sin registro nominal de votos.

El senador Nelsinho Trad, relator del proyecto, afirmó durante su intervención que «ampliar mercados dejó de ser una opción y pasó a ser una necesidad», y que este acuerdo «va más allá» de la cuestión tarifaria, ya que abarca también las trabas regulatorias, «las que más gravan al exportador».

El acuerdo, que integra a ocho países con un PIB sumado de 4,3 billones de dólares, «acerca a Brasil a economías altamente desarrolladas, amplía las oportunidades para nuestros exportadores y fortalece la posición del Mercosur en el comercio internacional», manifestó el parlamentario.

Su entrada en vigor, que aún depende de la ratificación por los legislativos de todos los países, le permitirá al Mercosur, el bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, contar con acuerdos de libre comercio con prácticamente toda Europa.

Esto se debe a que el acuerdo comercial entre el Mercosur y los 27 países de la Unión Europea (UE) entró en vigor el 1 de mayo pasado de forma provisional, ya que aún depende de la aprobación del Parlamento Europeo.

El tratado con la EFTA abarca el comercio de bienes y servicios, inversiones, propiedad intelectual, compras públicas, competencia, reglas de origen, defensa comercial, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, asuntos legales y solución de controversias, e incluye un capítulo de comercio y desarrollo sostenible.

El acuerdo beneficia a más del 97 % de las exportaciones de ambos bloques.

Una vez entre en vigor, la EFTA suprimirá por completo los aranceles aplicados a las importaciones de productos industriales y pesqueros originarios del bloque suramericano.

Asimismo, aplicará descuentos o exenciones arancelarias de forma inmediata y ofrecerá cuotas específicas para productos que podrán ingresar sin pagar impuestos de importación, entre los cuales destacan el café, la carnes de res, ave y cerdo, etanol y vino; productos claves para el Mercosur

El bloque sudamericano, a su vez, contará con un plazo de hasta quince años para completar un proceso escalonado de desgravación arancelaria aplicado a las importaciones industriales provenientes de sus nuevos socios europeos. EFE

adm/nvm