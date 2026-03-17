El Senado de EE.UU. inicia debates sobre la ley electoral «prioridad número uno» de Trump

3 minutos

Washington, 17 mar (EFE).- El Senado de EE.UU. tiene previsto iniciar este martes un debate sobre un proyecto de ley electoral que el presidente Donald Trump considera «prioridad número uno» y que busca cambiar la forma en la que los ciudadanos votan en las elecciones federales al requerir una documentación oficial para ir a las urnas.

La legislación Save America (Salvar a Estados Unidos) consiste en exigir una prueba de ciudadanía, como un certificado de nacimiento o un pasaporte, al registrarse para votar y no bastaría, como hasta ahora, con marcar una casilla asegurando ser ciudadano.

También habría que aportar una identificación oficial con fotografía y endurece las condiciones para registrarse por correo o vía digital.

La norma, que modifica la Ley Nacional de Registro de Votantes de 1993, supone un endurecimiento del sistema electoral estadounidense, que prevé sanciones civiles y penales para aquellos funcionarios que registren votantes sin la documentación exigida.

La propuesta republicana ha sido criticada duramente por los demócratas, al considerar que el sistema electoral estadounidense funciona de manera correcta y no requiere ninguna modificación.

Denuncian lo que consideran una estrategia política de los republicanos para eliminar votantes que no les son favorables de cara a las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, donde está en juego la mayoría del partido de Trump en el Congreso.

La bancada demócrata se ha hecho eco de las advertencias de expertos electorales y organizaciones de derechos humanos, que indican que el Save America impediría votar a millones de ciudadanos que no tienen pasaporte o certificado de nacimiento.

La Cámara de Representantes ya aprobó el proyecto de ley el 11 de febrero, pero para entrar en vigor necesita el visto bueno del Senado, donde los republicanos mantienen una estrecha mayoría de 53 legisladores, y después ser ratificada por el presidente de Estados Unidos.

El debate que empieza hoy en la Cámara Alta se augura largo y con pocas posibilidades de salir adelante, ya que se enfrenta al obstáculo del filibusterismo, es decir, se requieren 60 votos para superar cualquier bloqueo y la resistencia demócrata es muy fuerte.

El líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, ha asegurado que «ni un solo demócrata apoyará la ley. Es un proyecto radical. Y si los republicanos intentan perder tiempo con esta legislación aquí en el pleno, nos opondremos a ellos todo el tiempo que sea necesario».

La defensa de la ley ha sido desde hace semanas uno de los temas recurrentes de Trump, que no pierde ocasión de defender la propuesta y ha llegado a considerarla clave para la «supervivencia nacional».

Este martes, antes de que empezara el debate en la Cámara Alta, señaló que «es una de las leyes más IMPORTANTES y TRASCENDENTALES en la historia del Congreso y de Estados Unidos. ¡NO MÁS ELECCIONES AMAÑADAS!».

Trump ha llegado a decir que no ratificará ninguna ley que salga del Congreso hasta que no se apruebe la Save America. EFE

acd/ygg/jlp