El Senado de Paraguay aprueba por unanimidad el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur

Asunción, 4 mar (EFE).- El Senado de Paraguay aprobó este miércoles por unanimidad el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, un paso que deja al pacto a las puertas de su sanción definitiva en el Congreso, a la espera de la votación en la Cámara de Diputados.

La medida se aprobó con los votos de los 38 senadores presentes en el primer pleno del año de la Cámara Alta, tras el receso de fin de año que se extendió del 21 diciembre pasado y al 1 de marzo.

«Aprobado por unanimidad, se remite a la Cámara de Diputados», dijo tras la votación el presidente del Senado, el oficialista Basilio Núñez, al recordar que el acuerdo necesita ahora la media sanción de la Cámara Baja.

Esta decisión era esperada después de que las comisiones de Exteriores y Asuntos Constitucionales recomendaran este martes al Senado aprobar el extenso texto del acuerdo entre la UE y el Mercosur, un bloque que integran Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, y Bolivia en proceso de adhesión.

«Fue una buena jugada, el sector agrícola es pilar de nuestra economía y, si ellos están contentos, tenemos que apoyar», dijo durante el debate la senadora Celeste Amarilla, del opositor Partido Liberal Radical Auténtico.

También se declaró favorable al acuerdo el opositor Rafael Filizzola, si bien llamó al Ejecutivo a establecer una hoja de ruta para «lograr las mayores ventajas posibles» para el país en el marco del acuerdo.

«El resultado es un mercado formidable, es una oportunidad importantísima que se abre para nuestros países desde el punto de vista geopolítico», añadió el legislador.

El bloque de los Veintisiete y el Mercosur rubricaron este acuerdo, que concentra 700 millones de consumidores y el 25 % del producto interior bruto (PIB) global, el pasado 17 de enero en Asunción, la capital de Paraguay.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció el pasado viernes que el pilar comercial del pacto entró en vigor de forma provisional tras su ratificación en los Parlamentos de Argentina y Uruguay, mientras que Brasil lo ratificó este miércoles. EFE

