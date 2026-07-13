El senador republicano Mitch McConnell rompe el silencio sobre su ausencia por motivos de salud

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El senador de Estados Unidos Mitch McConnell, el exlíder republicano de la cámara alta, reveló el domingo que su hospitalización de varias semanas se debió a una caída tras perder el conocimiento, seguida de un episodio de neumonía.

La prolongada ausencia del veterano senador por Kentucky, de 84 años, había suscitado mucha especulación en Washington sobre su estado real y agravó los problemas de la estrecha mayoría de su partido en el Senado.

McConnell fue ingresado en el hospital el 14 de junio, y su oficina afirmó reiteradamente después que estaba «recibiendo una atención excelente».

En un comunicado difundido el domingo, el senador reconoció las «preguntas honestas» que habían surgido sobre su ausencia.

«Sobrevivir a la poliomielitis en la infancia significó pasar toda mi vida con dificultades de movilidad. No se han vuelto precisamente más fáciles de manejar con la edad. Y el mes pasado, sufrí una caída que me llevó al hospital», dijo.

Agregó que los médicos confirmaron que no se había roto ningún hueso ni había sufrido una conmoción cerebral.

«No tuve un ataque al corazón ni un derrame cerebral. No tengo tumores ni hemorragias. Pero estuve brevemente inconsciente y me llevaron al hospital», afirmó, desestimando los rumores sobre un episodio de salud casi mortal.

Añadió que, mientras estuvo hospitalizado, también «tuvo que lidiar con un caso leve de neumonía».

El senador no ofreció una fecha para su regreso al Congreso; su último voto fue a principios de junio. Aseguró que fue trasladado a un centro de rehabilitación.

El comunicado estuvo acompañado por una foto del senador sentado en una cama médica y sosteniendo el periódico Washington Post del domingo, junto a su esposa, Elaine Chao.

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