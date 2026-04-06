El servicio de trenes se restablece en el tramo de vía a Machu Picchu destruido por alud

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Lima, 6 abr (EFE).- El servicio de trenes se reanudó este lunes en el tramo de la vía a la ciudadela inca de Machu Picchu destruido por un huaico (alud o deslizamiento de tierra, piedras y lodo) ocurrido hace una semana, tras culminar los trabajos de reparación de infraestructura ferroviaria.

El tramo afectado correspondía al segmento Machu Picchu Pueblo–Hidroeléctrica, lo que no afectaba el servicio habitual de trenes que llevan a los turistas que visitan Machu Picchu desde la estación de Ollantaytambo, en la región andina de Cusco, en el sur de Perú.

El consorcio Ferrocarril Transandino, que tiene la concesión sobre la vía ferroviaria a Machu Picchu, comunicó que los trabajos de reparación culminaron el domingo, en la zona de Mandor, a la altura del kilómetro 115 de la vía.

Así, la empresa Perú Rail, que integra el consorcio Ferrocarril Transandino, anunció la reanudación de los trenes hasta la Hidroeléctrica desde este lunes.

Famosa a nivel mundial desde que el explorador estadounidense Hiram Bingham, la dio a conocer al mundo, la ciudadela de Machu Picchu es uno de los principales emblemas arquitectónicos de los incas, el mayor imperio de la América prehispánica, y se ha consolidado en las últimas décadas como la joya turística de Perú, al atraer en temporada alta hasta 5.600 visitantes por día. EFE

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