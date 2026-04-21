El singapurense Daren Tang es reelegido como director general de la OMPI hasta 2032

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Ginebra, 21 abr (EFE).- El singapurense Daren Tang, director general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) desde 2020, fue reelegido este martes para un segundo mandato de seis años, hasta septiembre de 2032.

Tang, ya nominado por el comité de coordinación de la agencia en febrero, fue confirmado por la asamblea general de la OMPI, agencia especializada de las Naciones Unidas para la protección global de los derechos de propiedad intelectual.

«En el segundo mandato, continuaré mi trabajo para que los sistemas de propiedad intelectual de la OMPI sean eficientes (…) y las normas mundiales sigan actualizándose para responder a las nuevas necesidades de los creadores en un mundo que cambia rápidamente, impulsado por la inteligencia artificial», subrayó.

Tang es el quinto director general de la OMPI, tras el neerlandés Georg Bodenhausen (1970-1973), el estadounidense Arpad Bogsch (1973-1997), el sudanés Kamil Idris (1997-2008) y el australiano Francis Gurry (2008-2020). EFE

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