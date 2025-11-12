El sueldo medio en la Unión Europea subió un 5,2 % en 2024, hasta 39.800 euros brutos

1 minuto

Bruselas, 12 nov (EFE).- El salario anual medio ajustado a tiempo completo en la Unión Europea (UE) ascendió un 5,2 % en 2024 hasta situarse en 39.800 euros (unos 46.056 dólares al cambio actual), según la información publicada este miércoles por la oficina de estadística comunitaria, Eurostat.

En España, el salario medio anual se situó en 33.700, lo que supone un incremento del 4,6 % respecto a los 32.216 de 2023.

Entre el resto de grandes economías de la UE por población, el dato para Alemania fue de 53.751 euros brutos de media por empleado en 2024, mientras que en Francia se situó en 43.790 euros, en Italia llegó a 33.523 euros y en Polonia se quedó en 21.246 euros.

De los Veintisiete países de la Unión Europea, Luxemburgo fue el que reflejó sueldos medios más elevados, con 82.969 euros en 2024, seguido de Dinamarca (71.575 euros), Irlanda (61.051 euros) y Bélgica (59.632 euros).

Los valores más bajos se registraron en Bulgaria (15.387 euros), Grecia (17.954 euros) y Hungría (18.461 euros). EFE

