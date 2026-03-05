El superávit comercial de Brasil salta un 329 % en los dos primeros meses de 2026

2 minutos

Río de Janeiro, 5 mar (EFE).- Brasil registró en los dos primeros meses de este año un superávit de 8.023 millones de dólares en su balanza comercial, un valor en un 329 % superior al del mismo período de 2025, gracias a un fuerte aumento de las compras de China, informó el Gobierno este jueves.

El salto obedeció a que las exportaciones brasileñas en enero y febrero sumaron 50.922 millones de dólares, con un crecimiento del 5,8 % frente al primer bimestre de 2025, mientras que las importaciones se redujeron en un 7,3 %, hasta 42.898 millones de dólares, según los datos del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio.

Tan solo en febrero, las ventas al exterior saltaron un 15,6 % respecto al mismo mes del año pasado y las compras bajaron un 4,8 %, con un resultado de un superávit comercial de 4.207,9 millones de dólares en el mes, que contrastó con el déficit de 467 millones de dólares del mismo mes de 2025.

Las exportaciones en los dos primeros meses del año crecieron impulsadas por el aumento del 25,7 % en las compras de China, que importó bienes brasileños por 13.470 millones de dólares, que lo consolidaron como mayor socio comercial del país.

Las ventas a la Unión Europea (UE) aumentaron un 10,3 %, hasta 8.080 millones de dólares, ahora segundo mayor socio de Brasil, mientras que las dirigidas a Estados Unidos volvieron a reducirse, un 23,2 %, aún afectadas por los aranceles impuestos, y posteriormente revocados, por el Gobierno de Donald Trump.

Antes de que la Justicia ordenara al Gobierno de EE.UU. derogar los aranceles, los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Trump ya habían alcanzado acuerdos para reducir las tasas sobre gran parte de los productos exportados por Brasil.

Las ventas en los dos primeros meses del año fueron impulsadas por el crecimiento del sector extractivo, cuyas exportaciones saltaron 16,0 % gracias al aumento de las cotizaciones internacionales de productos como petróleo e hierro.

Brasil cerró 2025 con un superávit en su balanza comercial de 68.293 millones de dólares, un 7,9 % menos que en 2024. No obstante, registró exportaciones récord por 348.676 millones de dólares, con un crecimiento del 3,5 %, pese a la guerra comercial desatada por Estados Unidos. EFE

