El superávit de la balanza comercial brasileña creció un 47,6 % en el primer trimestre

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Río de Janeiro, 7 abr (EFE).- Brasil, la mayor economía de América Latina, registró en el primer trimestre del año un superávit en su balanza comercial de 14.176 millones de dólares, con un crecimiento del 47,6 % en comparación con el mismo período de 2025, informó el Gobierno este martes.

El fuerte aumento obedeció a que las exportaciones crecieron un 7,1 % en los tres primeros meses, hasta 82.338 millones de dólares, mientras que las importaciones solo aumentaron un 1,3 %, hasta 76.878 millones de dólares, según el Ministerio de Industria y Comercio.

El aumento de las ventas externas en el trimestre se debió en parte al salto del 22,6 % en las exportaciones de productos mineros y energéticos, hasta 20.820 millones de dólares, principalmente las de petróleo (+31 % en valores y +50,2 % en volumen).

Las exportaciones del sector agropecuario se elevaron en un 2,4 %, hasta 17.210 millones de dólares, impulsadas por la soja, cuyas ventas crecieron un 11,4 % en valores, hasta 9.637 millones de dólares.

En cuanto a los destinos, el aumento de las ventas vino impulsado principalmente por China, principal socio comercial de Brasil y hacia donde las exportaciones crecieron 21,7 %, hasta 23.890 millones de dólares en el primer trimestre.

Las ventas a la Unión Europea se elevaron un 9,7 % (12.230 millones de dólares), mientras que las dirigidas a Estados Unidos cayeron 18,7 % (7.780 millones de dólares), aún afectadas por los aranceles adicionales impuestos por el Gobierno de Donald Trump a varios productos brasileños y que ya fueron levantados.

El resultado trimestral continúa positivo pese a que el superávit comercial brasileño cayó un 17,2 % en marzo frente al mismo mes del año pasado, hasta 6.404 millones de dólares, debido al fuerte salto de las importaciones (+20,1 %), que dobló el ritmo de crecimiento de las exportaciones (+10,0 %).

Las importaciones de productos industriales saltaron 20,8 % en marzo, hasta 23.350 millones de dólares, especialmente por el fuerte aumento de la demanda de productos chinos (+32,9 %) y europeos (+14,9 %).

Brasil cerró 2025 con un superávit comercial de 68.293 millones de dólares, un 7,9 % menos que en 2024. No obstante, registró exportaciones récord por 348.676 millones de dólares, pese a la guerra comercial desatada por Estados Unidos. EFE

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