El superávit por cuenta corriente de la eurozona sube un 31,5 % interanual en febrero

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Berlín, 17 abr (EFE).- La balanza por cuenta corriente de la zona del euro registró en febrero de 2026 un superávit de 25.000 millones de euros, un 31,5 % más que un año antes y un 37,5 % por debajo del contabilizado en enero.

Según datos del Banco Central Europeo (BCE), la zona del euro alcanzó en febrero un superávit de bienes de 25.000 millones de euros (32.000 millones de euros un año antes) y de servicios de 16.000 millones de euros (11.000 millones de euros en igual fecha de 2024).

Sin embargo, las rentas primarias registraron un déficit de 2.000 millones de euros (déficit de 11.000 millones de euros un año antes) y las rentas secundarias de 14.000 millones de euros (déficit de 13.000 millones de euros un año atrás).

La balanza por cuenta corriente mide los ingresos y pagos al exterior por intercambio de mercancías, servicios, rentas y transferencias.

El BCE añadió que el superávit por cuenta corriente de la zona euro en términos acumulados de doce meses alcanzó en febrero los 289.000 millones de euros, un 1,8 % del Producto Interior Bruto (PIB), comparado con el superávit de 371.000 millones de euros en febrero de 2025 (2,4 % del PIB).

En la cuenta financiera, las compras netas de valores de inversión extranjeros realizadas por residentes en la eurozona se situaron en febrero en 918.000 millones de euros en términos acumulados de doce meses, mientras que las efectuadas por no residentes se cifraron en 1,013 billones de euros en el mismo periodo. EFE

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