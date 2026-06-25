El Supremo de Argentina confirma medida cautelar sobre ley de fondos universitarios

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Buenos Aires, 25 jun (EFE).- La Corte Suprema de Argentina confirmó este jueves una medida judicial cautelar que obliga al Gobierno de Javier Milei a aplicar la ley de financiación a las universidades públicas aprobada por el Parlamento y rechazada por el Ejecutivo.

Fuentes del máximo tribunal consultadas por EFE indicaron que la decisión del Supremo alcanza solo a la medida cautelar, ya que la cuestión de fondo sobre el conflicto entre el Gobierno y las universidades sigue su trámite legal en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal 11.

«Se desestiman el pedido de excusación y el recurso extraordinario interpuesto por el Estado nacional», indicó la Corte en su fallo.

Desde que asumió la Presidencia argentina a finales de 2023, Milei aplicó un severo ajuste fiscal que, entre otros ámbitos, afectó a las universidades públicas.

En 2024, el Congreso aprobó una ley que dispuso destinar más fondos a las universidades y actualizar los salarios del sector, golpeados por la elevada inflación, pero Milei vetó la norma bajo el argumento de que comprometía el objetivo de ‘déficit cero’ de su Gobierno.

En 2025, el Parlamento volvió a aprobar una norma similar, Milei la vetó, pero el Congreso revirtió el veto.

El presidente argentino finalmente promulgó en octubre pasado la ley, pero decretó que no la aplicará hasta que el Parlamento indique la fuente de financiación para afrontar el gasto ordenado por la norma.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores de las universidades, acudió entonces a la Justicia.

En diciembre pasado, un juez de primera instancia dictó una medida cautelar que ordena al Ejecutivo a cumplir con la ley.

En marzo pasado, un tribunal de alzada confirmó esa medida, pero el Gobierno presentó un recurso ante la Corte Suprema que el máximo tribunal rechazó este jueves.

En febrero último, el Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley que modifica la norma aprobada en 2025, pero las universidades rechazan la iniciativa.

De acuerdo con un informe elaborado por el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti), el presupuesto para las universidades de Argentina cayó este año al 0,428 % del PIB -su menor nivel desde 1989-, desde el 0,526 % en 2025 y el 0,718 % en 2023, justo antes de la llegada de Milei al Gobierno.

Una de las aristas más afectadas por esta caída es la de los salarios en las universidades nacionales, que han sufrido un fuerte recorte en términos reales desde que Milei asumió la Presidencia.

El acceso a la educación universitaria pública en Argentina es gratuito para los estudiantes desde 1949 y muchas de las 57 casas de altos estudios nacionales financiadas por el Estado gozan de buena reputación académica.

La gratuidad ha permitido a grandes sectores de la población acceder a estudios universitarios en el país suramericano, donde la incidencia de la pobreza es mayor a la media entre los jóvenes.

El peso de la educación superior pública es notorio: de acuerdo con las más recientes cifras oficiales disponibles, en 2023 había 555.753 alumnos matriculados en la educación universitaria privada y dos millones en universidades nacionales estatales. EFE

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