El Supremo de Brasil convalida las reglas que reincorporaron a médicos cubanos

São Paulo, 11 mar (EFE).- La Corte Suprema de Brasil convalidó las reglas que permitieron reincorporar al programa público «Más Médicos» a los profesionales cubanos despedidos tras la ruptura unilateral del acuerdo por parte del Gobierno de la isla, informó este miércoles el tribunal.

El pleno de la máxima instancia judicial brasileña, compuesto actualmente por diez jueces, avaló, por unanimidad, los criterios establecidos por el Congreso que posibilitaron reintegrar de manera «excepcional y temporal» a los médicos cubanos afectados.

El programa ‘Más Médicos’ se lanzó en 2013, durante el Gobierno de la progresista Dilma Rousseff (2011-2016), para llevar atención sanitaria a regiones remotas del país.

En él participaron médicos cubanos en calidad de intercambistas, mediante un acuerdo de cooperación firmado entre Brasil y la Organización Panamericana de Salud (OPS).

Sin embargo, en noviembre de 2018, poco antes de que asumiera el poder el ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022), el Gobierno de Cuba rompió unilateralmente el acuerdo por desavenencias en la renegociación de la cooperación, de acuerdo con el Supremo.

Esa decisión provocó la salida inmediata de esos profesionales del sistema público sanitario brasileño.

Frente a esto, el Congreso de Brasil aprobó una ley que permitió la reintegración de los profesionales cubanos directamente afectados, si cumplían una serie de requisitos, entre ellos haber estado trabajando dentro del programa ‘Más Médicos’ cuando se rompió el acuerdo con Cuba.

Otra de las condiciones era haber sido despedido específicamente como consecuencia de esa ruptura con el Gobierno de Cuba.

Sin embargo, una asociación de médicos denunció que esos requisitos era anticonstitucionales al violar el principio de igualdad ante la ley.

En la práctica, la agremiación defendía que otros médicos cubanos que se fueron del programa antes también deberían poder reincorporarse.

Sin embargo, el juez André Mendonça, instructor del caso, respaldó la ley del Parlamento que discriminó qué médicos cubanos podían o no reincorporarse al programa federal, que luego se relanzó durante el mandato de Bolsonaro bajo otros moldes.

El magistrado, apoyado de forma unánime por sus colegas de la corte, alegó que el Congreso se basó en «criterios objetivos y legítimos», y que buscó armonizar los intereses de todos los implicados.

Además, manifestó que los médicos cubanos que salieron del programa antes de romperse el acuerdo con el Gobierno de su país lo hicieron por otros motivos, como «el vencimiento del plazo o la aplicación de una sanción». EFE

cms/jmc/jrh