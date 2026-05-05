El Supremo de la India prohíbe imponer castigos de «servidumbre» a las castas bajas

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Nueva Delhi, 5 may (EFE).- El Tribunal Supremo de la India prohibió este martes que se utilicen tareas de limpieza como condición para obtener la libertad bajo fianza, una práctica que el alto tribunal calificó de «cruel» por perpetuar la servidumbre y el estigma de la «intocabilidad» de las castas bajas en el sistema judicial.

«Expresamos nuestra enérgica desaprobación por la forma en que el poder judicial de Odisha ha manifestado una mentalidad retrógrada que, manifiestamente, viola los derechos humanos y atenta contra la dignidad de los acusado», declaró la sala del tribunal, según recogió el medio especializado Bar&Bench.

La sentencia anula una orden de un tribunal del estado de Odisha que obligaba a dos personas de las comunidades dalit y adivasi a limpiar una comisaría para salir de prisión.

Para el sistema de castas indio, la limpieza es una labor de exclusión. Los dalit, antiguamente «intocables», ocupan el escalafón más bajo y han sido históricamente obligados a realizar tareas consideradas «impuras», como el manejo de desechos, bajo el pretexto de que su contacto «contamina» a las castas superiores.

Por su parte, los adivasis (comunidades tribales) sufren una marginación similar por parte de las autoridades.

La máxima autoridad intervino tras conocerse que, durante los últimos seis meses, se dictaron al menos 50 órdenes que obligaron a varias personas dalit y adivasi a limpiar estancias policiales para poder salir de prisión.

«Las condiciones de fianza deben ser razonables y estar vinculadas únicamente a garantizar la comparecencia del acusado, no a imponer castigos humillantes que perpetúen estigmas sociales», sentenció el tribunal.

El banco de jueces llamó la atención sobre el hecho de que este tipo de exigencias no se aplican a condenados de castas superiores, y concluyó que imponer tareas basadas en el origen social vulnera la Constitución india.

Históricamente, el estigma de la «intocabilidad» obligaba a los dalits a vivir en la periferia de las aldeas, prohibiéndoles compartir pozos de agua, entrar en templos o incluso utilizar los mismos utensilios que el resto de la sociedad para evitar una supuesta «contaminación» espiritual.

Sin embargo, figuras de estas comunidades han alcanzado las más altas esferas del poder, como K.R. Narayanan o Ram Nath Kovind llegaron a ocupar la Presidencia de la India, mientras que el principal arquitecto de la Constitución del país, B.R. Ambedkar, fue un jurista dalit que dedicó su vida a desmantelar estas jerarquía. EFE

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