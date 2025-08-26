The Swiss voice in the world since 1935

El Supremo indio investigará el zoológico de lujo del hijo del hombre más rico de Asia

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Nueva Delhi, 26 ago (EFE).- El Tribunal Supremo de la India ha ordenado una investigación sobre un extravagante centro de vida silvestre impulsado por Anant Ambani, el hijo menor del hombre más rico de Asia, para esclarecer una serie de acusaciones sobre la adquisición y el cuidado de miles de animales.

La decisión del alto tribunal presenta un matiz clave: la investigación se ordena a pesar de que los jueces señalaron que las pruebas iniciales no sustentaban las acusaciones de maltrato, pero consideraron necesaria una «evaluación fáctica independiente» ante la posible falta de supervisión de las autoridades reguladoras.

En un comunicado, el centro Vantara aseguró que «cooperará plenamente» con la investigación y que sigue «comprometido con la transparencia y el cumplimiento legal».

Según la orden publicada anoche por la Corte Suprema, el equipo investigador tendrá que presentar un informe en el que se detalle cómo adquirió el centro animales de la India y del extranjero, especialmente sus elefantes.

Además, también se comprobará el cumplimiento de las normas técnicas, veterinarias y de bienestar animal de los ejemplares que se encuentran en Vantara.

El equipo tendrá que examinar la veracidad de las quejas incluidas en la denuncia acerca de la condiciones climáticas de los animales, el uso del agua en el lugar y el cumplimiento financiero del mismo.

Vantara, en el estado occidental indio de Gujarat, sirve de refugio a 2.000 animales de 43 especies. El complejo fue inaugurado el pasado 4 de marzo por el primer ministro de la India, Narendra Modi, que consideró el parque como «una iniciativa única de conservación, rescate y rehabilitación de la vida silvestre».

El centro fue creado por iniciativa del hijo menor del magnate indio Mukesh Ambani, que el año pasado fue el protagonista de una pomposa boda que incluyó múltiples eventos prematrimoniales con un gasto estimado de entre 320 y 600 millones de dólares.

Mukesh Ambani es el presidente del conglomerado Reliance Industries y cuenta actualmente con la mayor fortuna de Asia.

La India mantiene varios proyectos para la conservación de fauna, notablemente de tigres y elefantes, pero también de guepardos, una especie que se extinguió hace más de siete décadas en este país asiático, y que el Gobierno de la India está tratando de reintroducir en este país. EFE

jgv/igr/nam

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
21 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
15 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR