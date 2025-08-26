El Supremo indio investigará el zoológico de lujo del hijo del hombre más rico de Asia

Nueva Delhi, 26 ago (EFE).- El Tribunal Supremo de la India ha ordenado una investigación sobre un extravagante centro de vida silvestre impulsado por Anant Ambani, el hijo menor del hombre más rico de Asia, para esclarecer una serie de acusaciones sobre la adquisición y el cuidado de miles de animales.

La decisión del alto tribunal presenta un matiz clave: la investigación se ordena a pesar de que los jueces señalaron que las pruebas iniciales no sustentaban las acusaciones de maltrato, pero consideraron necesaria una «evaluación fáctica independiente» ante la posible falta de supervisión de las autoridades reguladoras.

En un comunicado, el centro Vantara aseguró que «cooperará plenamente» con la investigación y que sigue «comprometido con la transparencia y el cumplimiento legal».

Según la orden publicada anoche por la Corte Suprema, el equipo investigador tendrá que presentar un informe en el que se detalle cómo adquirió el centro animales de la India y del extranjero, especialmente sus elefantes.

Además, también se comprobará el cumplimiento de las normas técnicas, veterinarias y de bienestar animal de los ejemplares que se encuentran en Vantara.

El equipo tendrá que examinar la veracidad de las quejas incluidas en la denuncia acerca de la condiciones climáticas de los animales, el uso del agua en el lugar y el cumplimiento financiero del mismo.

Vantara, en el estado occidental indio de Gujarat, sirve de refugio a 2.000 animales de 43 especies. El complejo fue inaugurado el pasado 4 de marzo por el primer ministro de la India, Narendra Modi, que consideró el parque como «una iniciativa única de conservación, rescate y rehabilitación de la vida silvestre».

El centro fue creado por iniciativa del hijo menor del magnate indio Mukesh Ambani, que el año pasado fue el protagonista de una pomposa boda que incluyó múltiples eventos prematrimoniales con un gasto estimado de entre 320 y 600 millones de dólares.

Mukesh Ambani es el presidente del conglomerado Reliance Industries y cuenta actualmente con la mayor fortuna de Asia.

La India mantiene varios proyectos para la conservación de fauna, notablemente de tigres y elefantes, pero también de guepardos, una especie que se extinguió hace más de siete décadas en este país asiático, y que el Gobierno de la India está tratando de reintroducir en este país. EFE

