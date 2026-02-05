El tenista español Nikolás Sánchez Izquierdo denuncia amenazas en torneo en Argentina

Buenos Aires, 5 feb (EFE).- El tenista español Nikolás Sánchez Izquierdo (279 del ranking ATP) denunció haber recibido amenazas en la antesala del partido disputado ante el argentino Valerio Aboian, correspondiente a los octavos de final del torneo ‘challenger’ de la ciudad argentina de Rosario, que finalmente perdió por 7-5 y 6-4.

El tenista presentó una denuncia ante la policía de Rosario, que notificó a la fiscalía de turno para dar comienzo a una investigación.

Según el parte policial, al que tuvo acceso EFE este jueves, la denuncia fue presentada a las 17.00 hora local del miércoles -previo al inicio del encuentro- y en ella se detalla que Sánchez Izquierdo, de 26 años, manifestó haber recibido «un mensaje de texto con una amenaza diciendo que debía perder disimuladamente el partido, porque si no ya sabía lo que le iba a pasar a él y a su familia, que no desobedezca».

Tras la presentación judicial, el partido fue demorado durante más de una hora y se jugó sin público y con medidas de seguridad reforzadas.

Este jueves, el tenista español publicó un extenso mensaje en su perfil de la red social Instagram, en el que informó que se encontraba ya de regreso a España y agregó: «Dada la gravedad de las últimas amenazas recibidas, a partir de hoy voy a mostrar tolerancia 0 y denunciar cualquier tipo de mensaje excedido que represente una falta de respeto o amenaza a mí o mi familia».

Además, agradeció a las autoridades del torneo por «haber tomado las medidas necesarias, junto a la policía» para garantizar su seguridad. EFE

