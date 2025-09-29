El tifón Bualoi deja al menos 35 muertos en Vietnam y Filipinas

El paso del tifón Bualoi por Filipinas y Vietnam dejó al menos 35 muertos, informaron este lunes autoridades de ambos países del sudeste asiático, que decretaron la evacuación de decenas de miles de personas.

Después de golpear Filipinas a finales de la semana pasada, la tormenta tocó tierra el domingo en Vietnam con vientos de 130 km/h que arrancaron techos y tumbaron postes de red eléctrica.

El tifón, el décimo en azotar a Vietnam este año, provocó la muerte de al menos trece personas y dejó una veintena de desaparecidos, reportaron las autoridades de gestión de desastres este lunes.

En Filipinas, donde 400.000 personas fueron evacuadas la semana pasada por la tormenta, el balance subió a 27 muertos, según un funcionario de defensa civil.

Imágenes publicadas por AFP en el centro de Vietnam muestran techos metálicos arrancados de los edificios y calles repletas de objetos regados que salieron volando de las casas.

«El viento se llevó mi techo hacia el cielo y luego cayó, rompiendo todo», dijo Trinh Thi Le, un hombre de 71 años de la provincia central de Quang Tri, al diario oficial Tuoi Tre.

Las autoridades de tres provincias vietnamitas explicaron a AFP que la tormenta dañó y destruyó miles de casas y negocios.

Más de 53.000 personas fueron evacuadas en el país, según el Ministerio de Medio Ambiente, y las escuelas suspendieron clases en las provincias afectadas.

La autoridad aeronáutica decretó el cierre de cuatro aeropuertos nacionales y la cancelación o retrasos en más de 180 vuelos.

Después de tocar tierra en Vietnam, el tifón Bualoi se debilitó y avanza hacia la vecina Laos.

