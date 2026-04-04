El Tijuana, del uruguayo Abreu, vence a Tigres, del argentino Ángel Correa, en fecha 13

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Tijuana (México), 3 abr (EFE).- El Tijuana, que entrena el uruguayo Sebastián ‘Loco’ Abreu, superó este viernes por 1-0, con un gol de Kevin Castañeda, a los Tigres UANL, del argentino Ángel Correa, en el arranque de la decimotercera jornada del Clausura del fútbol mexicano.

Con el resultado, Tijuana llegó a 15 puntos que lo ubican en el décimo lugar, a dos puntos del octavo, límite de los que avanzan a la fase final. Los felinos se quedaron en 17 unidades en la séptima posición del torneo.

Tijuana se adueñó del balón en los primeros minutos liderado por el uruguayo José Rivero y Kevin Castañeda.

Capitalizó su dominio al minuto 22 en una jugada por derecha en la que Castañeda disparó con potencia desde fuera del área un balón que supero la estirada del argentino Nahuel Guzmán para el 1-0.

En el segundo tiempo, Tigres mejoró con la entrada del uruguayo Rodrigo Aguirre, quien al 50 remató franco a portería, pero Antonio Rodríguez atajó.

Al 68 el turno fue de Ángel Correa, quien recibió dentro del área y disparó de zurda, Rodríguez tapó y en el contra remate de Aguirre la defensa salvó el empate.

En otro partido el Necaxa derrotó 2-1 al Mazatlán y más temprano el Puebla empató 1-1 ante Bravos FC.

La decimotercera jornada continuará este sábado con cinco juegos, entre los que destaca el partido entre Pachuca, quinto de la tabla con 22 puntos, que buscará mejorar su posición con una victoria sobre el Cruz Azul, segundo de la competencia con 27 unidades.

El campeón Toluca, número tres en la clasificación con 26 puntos, intentará mantener su condición de invicto ante el Querétaro, penúltimo del torneo con ocho puntos.

En su partido, el América está obligado a vencer en el estadio de Santos Laguna para mantener al menos el octavo lugar que ostenta, límite entre los que clasifican a la liguilla.

En otro juego, el Monterrey, del español Sergio Canales, necesita salir de su crisis de resultados con un triunfo sobre el San Luis que le permita mejorar la duodécima posición que ocupa.

También el sábado, el León recibirá al Atlas.

El domingo concluirá la decimotercera jornada con el duelo entre el líder Guadalajara contra los Pumas UNAM, en los que actúa el costarricense Keylor Navas. EFE

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