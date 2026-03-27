El transporte marítimo gasta 340 millones más al día en combustible por la guerra en Irán

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Bruselas, 27 mar (EFE).- El sector del transporte marítimo está gastando diariamente 340 millones de euros adicionales en combustible debido al aumento de los precios de los hidrocarburos generado por la guerra en Oriente Medio, según cálculos de la organización ecologista Transporte y Medioambiente (T&E, por sus siglas en inglés).

«Desde el 28 de febrero, las compañías navieras han soportado más de 4.600 millones de euros en costes adicionales de combustible», señaló T&E en un comunicado.

Agregó que el sector está muy expuesto a la volatilidad de los precios del combustible y las interrupciones de suministro porque «el 99 % de la flota mundial funciona con combustibles fósiles».

Transporte y Medioambiente indicó que el precio del fluelóleo marino más corriente, el VLSFO (siglas de ‘Very Low Sulfur Fuel Oil’), ha aumentado un 223 % en el mercado de Singapur al arranque del año, mientras que los precios del gas natural licuado (GNL) «han aumentado un 72 % desde principios de marzo».

«Esto está haciendo que los combustibles alternativos sean cada vez más competitivos. A medida que los precios de los combustibles fósiles vuelven a alcanzar máximos históricos, la brecha de costes con los electrocombustibles se está reduciendo», agregó la organización.

T&E apuntó que la diferencia de precio entre los electrocombustibles y los fósiles se ha reducido hasta «casi la paridad» en algunos casos y añadió que, aunque la tendencia puede ser temporal, evidencia que «la volatilidad de los mercados de combustibles fósiles compensa buena parte de la desventaja estructural de costes de los combustibles limpios».

El análisis de esa organización muestra que el 20 % de los ferris de la Unión Europea ya podrían electrificarse a un coste inferior al de sus equivalentes de combustibles fósiles. Además, el despliegue de tecnologías modernas de asistencia eólica en forma de velas modernas puede reducir el consumo de combustible de los buques oceánicos hasta en un 18 %.

«Esta crisis debería ser el catalizador de una mayor inversión en electrocombustibles europeos y de una adopción más amplia de medidas de eficiencia energética para evitar en el futuro sacudidas ligadas a los combustibles fósiles», declaró el responsable de políticas de transporte marítimo de T&E, Eloi Nordé. EFE

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