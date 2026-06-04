El Tribunal de Cuentas Europeo cuestiona la eficacia del gasto de la UE en empleo juvenil

3 minutos

Bruselas, 4 jun (EFE).- El Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) cuestionó este jueves la eficacia de los fondos de cohesión destinados a combatir el desempleo juvenil desde 2014, en un informe que examina en detalle las políticas aplicadas en España, Italia y Alemania.

Los auditores concluyen que las medidas financiadas no se han centrado lo suficiente en la integración a largo plazo y que sus efectos duraderos no están documentados.

«La UE debe demostrar que su apoyo al empleo juvenil garantiza resultados duraderos», subrayó en un comunicado Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, miembro del TCE responsable de la auditoría.

Desde 2014, la UE ha destinado alrededor de 25.000 millones de euros a través del Fondo Social Europeo (FSE), la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ), REACT-UE y el Fondo Social Europeo Plus (FSE+). Italia y España concentran casi el 47,5 % del total, según el informe.

El desempleo juvenil -entre 15 y 29 años- bajó en la UE del 20 % en 2013 al 11,6 % en 2025, pero se mantiene entre 5 y 8 puntos por encima de la tasa general.

España registró el porcentaje más alto en 2025, del 18,6 %, seguido de Suecia (18,2 %).

El TCE recomienda a la Comisión Europea medir los efectos a largo plazo de los fondos, orientar mejor los incentivos de contratación hacia quienes más los necesitan y reforzar la detección y el apoyo a los jóvenes inactivos.

Más gasto, menos certezas

Según el TCE, los indicadores disponibles solo miden la situación laboral de los beneficiarios a los seis meses, sin seguimiento a los doce o 18 meses.

Además, los incentivos a la contratación no estaban dirigidos a quienes más los necesitaban, lo que aumentaba el riesgo de que «los fondos públicos subvencionaran puestos de trabajo que habrían sido creados de todas maneras».

«Sin objetivos claros y pruebas más sólidas de resultados a largo plazo, es difícil saber si los fondos públicos influyen realmente en la vida de las personas jóvenes», concluyó Manfredi Selvaggi.

En algunos programas examinados, como el Empleo Joven-La Caixa en España, hasta dos de cada diez contratos subvencionados terminaron antes de lo previsto por dimisión voluntaria, sin mecanismos para analizar las causas.

Jóvenes inactivos, el flanco más difícil

Entre 2014 y 2024, el número de jóvenes ninis que buscaban empleo se redujo en un 50 %, pero el de quienes ni siquiera lo intentaban solo en un 16 %.

Los auditores advierten de que estas personas se enfrentan a barreras que van más allá de las políticas de empleo -problemas de salud, exclusión social o aislamiento geográfico- y que los esfuerzos de divulgación han sido insuficientes para llegar a ellas.

El último dato disponible de Eurostat sitúa la tasa de ninis en el 11 % en 2025, aún dos puntos por encima del objetivo del 9 % fijado para 2030. EFE

ymo/ahg/psh