El tropiezo de España pone en alerta a la Argentina de Messi y a la Francia de Mbappé

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El tropiezo de España el lunes, incapaz de ganar a la modesta Cabo Verde, es un aviso de las dificultades que tendrán en este Mundial los favoritos, incluidas la Argentina de Messi y la Francia de Mbappé, que abren fuego este martes.

La campeona de Europa arrancó el Mundial con el sueño de emular al equipo campeón de 2010, pero una selección peleona como la caboverdiana y un portero campeón que juega en la segunda portuguesa, Vozinha, hizo volver a la realidad a la Roja (0-0).

Argentina también tiene experiencias negativas en debuts mundialistas, sin ir más lejos en la última edición, cuando la Albiceleste perdió de entrada ante Arabia Saudita unas semanas antes de que Messi se vistiera la túnica del elegido y levantara la ansiada copa.

Al astro argentino le faltan días para cumplir 39 años, pero sigue siendo uno de los mayores referentes del planeta fútbol.

– Messi es «fundamental» –

Desde su debut mundialista en 2006, todo gira en Argentina alrededor del 10, liberado de presión y traumas desde que alzó el ansiado trofeo en Catar 2022.

«Para nosotros siempre ha sido fundamental y ahora lo será aún más», admitió en la víspera del estreno contra Argelia el DT Lionel Scaloni.

El estado físico es la gran incógnita alrededor de Messi, por mucho que tenga desde hace tres años la MLS a sus pies con un registro de 62 goles en 67 partidos.

Lo que sí tendrá Argentina, como siempre, es el apoyo incondicional de miles de argentinos llegados del país, de diversas partes de Estados Unidos y de todo el mundo, que el lunes ya se dejaron notar en Kansas City.

Francia también tiene una esperiencia traumática en un debut mundialista: fue en 2002, cuando los Bleus liderados por Zinedine Zidane, entonces campeones del Mundo y de Europa, perdieron de entrada contra Senegal en un torneo donde fueron eliminados en la fase de grupos.

Aquella eliminación supuso «el final de un ciclo», recordó recientemente en una entrevista a la AFP el entonces delantero David Trezeguet.

– Recuerdo del trauma de 2002 –

Francia, campeona en 2018 y subcampeona en 2022, se presenta en Norteamérica como una de las grandes favoritas al título y con su trío mágico de ataque, formado por Mbappé-Dembélé-Olise, y debutará el martes en East Rutherford (cerca de Boston) precisamente frente a Senegal.

«Será un enfrentamiento de alto nivel para un primer partido, pero eso es la Copa del Mundo», afirmó el lunes Didier Deschamps, que iniciará también el que será su último torneo como DT francés.

«No sería una sorpresa si vencemos a Francia (…) Nuestro equipo ha sido campeón de África, nos hemos clasificado por tercera vez consecutiva para el Mundial», lanzó desafiante el timonel de los Leones de la Teranga, Pape Thiaw.

Los senegaleses se coronaron campeones de África sobre el terreno de juego en enero, pero fueron desposeídos del título en los despachos en favor de Marruecos tras una caótica final.

El martes también entrará en acción otra de las grandes estrellas del campeonato, el noruego Erling Haaland, frente a Irak, y el Austria-Jordania completará el programa.

– Irán debuta con protestas –

Esta jornada llega unas horas después de uno de los momentos más esperados del Mundial: el debut de Irán.

Tras meses de tensiones geopolíticas y en medio de la Guerra en Oriente Medio, el Team Melli arrancó su andadura mundialista con un empate a dos goles frente a Nueva Zelanda.

Tal como estaba previsto, la numerosa diáspora iraní en Los Ángeles, en buena parte contraria al régimen de Teherán, se manifestó antes y durante el partido.

Pese a los intentos de los servicios de seguridad por ocultar banderas prerrevolucionarias y símbolos contra el régimen de los ayatolás, muchos aficionados mostraron su rechazo al gobierno de Teherán e incluso abuchearon el himno iraní al ser interpretado en la previa del cotejo.

Tras el partido, el seleccionador Amir Ghalenoei denunció que su equipo «ha sido el más maltratado» durante la preparación del torneo y su gran estrella, el delantero Medhi Taremi, denunció que tuvieron que hacer frente a un «desastre» logístico durante las semanas previas al torneo.

Poco más de 24 horas después de la goleada 5-1 encajada contra Suecia, el presidente de la Federación Tunecina anunció en la televisión de su país el cese del seleccionador Sabri Lamouchi, que será sustituido para lo que resta de torneo por otro francés, Hervé Renard.

mcd/iga