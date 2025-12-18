El turismo en México escaló al 8,7 % del PIB en 2024

3 minutos

Ciudad de México, 18 dic (EFE).- El turismo en México durante 2024 escaló dos puntos porcentuales en la economía mexicana, al aportar el 8,7 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, impulsado por servicios de alojamiento, transporte y restaurantes, bares y centros nocturnos, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Según la Cuenta Satélite del Turismo de México (CSTM) 2024, difundida este jueves por el Inegi, en 2024, el PIB turístico alcanzó un monto de 2.713.120 millones de pesos (unos 150.729 millones de dólares), y representó una participación similar a la observada en 2022 y fue superior en dos puntos porcentuales frente al 8,5 % de 2023.

Entre las ramas con mayor contribución al PIB turístico destacaron el alojamiento para visitantes, el transporte de pasajeros y el servicio de restaurantes, bares y centros nocturnos, según el desglose por actividad la Cuenta Satélite.

En valores corrientes, el alojamiento para visitantes sumó 568.815 millones de pesos (unos 31.601 millones de dólares); el transporte de pasajeros, 571 816 millones de pesos (casi 31.768 millones de dólares), y restaurantes, bares y centros nocturnos, 413 762 millones de pesos (alrededor de 22.987 millones de dólares).

En términos reales (precios de 2018), el turismo creció 2,5 % en 2024, por encima del 1,3 % del PIB total, reportado en el mismo periodo.

El Inegi atribuyó el avance principalmente a transporte de pasajeros, con un alza del 5,6 % interanual, servicios culturales (4,2 %) y alojamiento (1,2 %).

Consumo turístico

El consumo turístico —dentro y fuera del país— alcanzó en 2024 un total de 4.796.438 millones de pesos (unos 266.469 millones de dólares).

De ese monto, el consumo turístico interior aportó 94 % y el consumo turístico emisor 6 %.

Dentro del consumo interior, el gasto de residentes en México sumó 3.739.481 millones de pesos (unos 207.749 millones de dólares), mientras que el gasto de visitantes del exterior (consumo receptivo) fue de 767.577 millones de pesos (casi 42.643 millones de dólares).

“Cabe señalar que de cada 100 pesos que gastaron las y los visitantes (internos y receptivos) dentro del país, las personas residentes contribuyeron con 83 pesos, aproximadamente”, añadió el reporte del Instituto autónomo.

Por motivos de viaje, el consumo turístico interno se concentró en “otros motivos” (40,6 %) y vacaciones (28,6 %), seguido de excursionistas (11,7 %), gastos previos (13,8 %) y negocios (5,4 %).

Para el turismo procedente del resto del mundo, el gasto por vacaciones representó 78,4 %, mientras que negocios fue 2,4 %.

Empleo turístico

En empleo, el Inegi indicó que, en 2024, se generaron 2,9 millones de puestos de trabajo en el sector turismo, un crecimiento del 3,5 % respecto a 2023.

La mayor contribución se registró en restaurantes, bares y centros nocturnos (23,2 %), seguido por transporte de pasajeros (22,9 %) y alojamiento para visitantes (14,0 %).

La CSTM 2024 integra estas mediciones para delimitar las actividades económicas vinculadas al consumo de visitantes nacionales e internacionales y dimensionar su aportación al PIB, al gasto y al empleo, según el Inegi. EFE

