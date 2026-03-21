El uruguayo Gabriel Fernández anota el tanto del empate de Cruz Azul ante Mazatlán

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Mazatlán (México), 20 mar (EFE).- El uruguayo Gabriel Fernández marcó este viernes el gol con el que el Cruz Azul empató 1-1 con Mazatlán en juego de la duodécima jornada del Clausura del fútbol mexicano.

Por el Mazatlán anotó el chileno Josué Ovalle. Con el triunfo, La Máquina llegó a 27 puntos en el segundo lugar, los mismos que el líder Guadalajara que tiene mejor diferencia de goles; Mazatlán tiene 11 unidades en el decimoquinto escalón.

En este partido reapareció con Cruz Azul el guardameta colombiano Kevin Mier, quien no jugaba desde el 8 de noviembre del 2025, cuando sufrió una fractura de peroné en un partido ante Pumas UNAM.

Los contendientes se enredaron en una intensa lucha en el medio campo en el primer tiempo.

Cruz Azul tuvo oportunidad de abrir el marcador al minuto 17, con un disparo cruzado de Andrés Montaño que desvió Ricardo Rodríguez.El local respondió al 29 en un contragolpe en el que Brian Rubio remató dentro del área, pero Mier achicó el espacio y atajó.

En la segunda mitad Mazatlán marcó el 1-0 al 47 en un disparo por derecha del brasileño Dudu que rechazó Mier para el remate a la red de Josué Ovalle.

La Máquina se lanzó al frente y empató en el 86, con un disparo de media vuelta de Gabriel Fernández.

Más temprano el Necaxa goleó 3-0 al Tijuana, que dirige el uruguayo Sebastián ‘Loco’ Abreu.

El Necaxa triunfó con un doblete del argentino Javier Ruíz y un gol de su compatriota Tomás Badaloni.

La duodécima jornada continuará este sábado. El Monterrey intentará salir de su mala racha ante el Guadalajara, del argentino Gabriel Milito, que necesita de la victoria para volver a colocarse como líder en solitario.

Los Pumas UNAM, del costarricense Keylor Navas, recibirán al América en una de las rivalidades más enconadas del fútbol mexicano.El mismo día el Atlas enfrentará al Querétaro y el San Luis recibirá al León, que estrenará entrenador en la persona del argentino Javier Gandolfi.

La fecha 12 concluirá el domingo con tres partidos.

El Pachuca, del venezolano Salomón Rondón, intentará romper el invicto del campeón Toluca, del entrenador argentino Antonio Mohamed; los Tigres UANL, en los que juega Ángel Correa, campeón del mundo con Argentina, es favorito para salir con la victoria en su visita al Juárez FC Y el Santos Laguna, último de la competencia recibirá al Puebla. EFE

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