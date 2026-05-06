El Vaticano destaca el viaje del papa a España como un mensaje sobre migración para Europa

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Roma, 6 may (EFE).- El secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, calificó este miércoles de «viaje muy importante» la próxima visita de León XIV a España, en un momento de «secularización vigente», y destacó su dimensión migratoria como un «mensaje» para Europa.

«Como primer viaje (en Europa) ha escogido España, reconociendo la importancia del país y de la Iglesia en él», señaló en declaraciones a los periodistas al margen de la presentación de un libro en Roma.

«Esperamos que esta visita sirva, sobre todo, para confirmar la fe de la población que todavía permanece viva en España, a pesar de la secularización vigente», añadió Parolin.

Asimismo, precisó: «Hoy hemos escuchado que existe una diferencia entre secularización y secularismo; ojalá que en España se trate solo de lo primero».

Este miércoles se dio a conocer el programa oficial del viaje del papa a España, que tendrá lugar del 6 al 12 de junio e incluirá visitas a Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife.

Parolin subrayó que la estancia en Canarias será una oportunidad para que el pontífice insista en la «actitud positiva de acogida» hacia los migrantes.

«Ya hemos escuchado algunas palabras muy claras de su parte sobre el tema: esa actitud positiva de acogida que, como cristianos, debemos tener. Imagino que subrayará e insistirá en estos puntos», aseguró.

El cardenal afirmó asimismo que este gesto es «un mensaje para toda Europa» y «un momento muy relevante para el resto del continente».

«Se trata de insistir en el mensaje y la actitud cristiana ante la migración, que es una actitud de apertura y de acogida hacia nuestros hermanos», afirmó.

El secretario de Estado recordó además que el papa visitará Lampedusa el 4 de julio para «insistir en estos temas», aunque consideró que su paso por Canarias será «un momento clave».

Preguntado por las políticas del Gobierno español respecto a la regularización de migrantes, precisó que no están a favor de la migración irregular y subrayó la importancia de buscar vías para legalizar y regularizar estos movimientos.

«Todo lo que va en esta dirección es una cosa buena que nosotros apoyamos», concluyó el cardenal.

Sus declaraciones se produjeron durante la presentación del libro ‘Libres bajo la gracia’, publicado por la Librería Editorial Vaticana, sobre la espiritualidad de Robert Francis Prevost, el papa León XIV, en el Pontificio Instituto Patrístico Augustinianum. EFE

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