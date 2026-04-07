El vicepresidente de EEUU Vance apoya en Budapest la campaña electoral de Orbán

2 minutos

Budapest, 7 abr (EFE).- El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se reunirá este martes con el primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán, a quien Washington apoya de cara a las elecciones legislativas del domingo.

Según informó la prensa local, se espera que Orbán y Vance ofrezcan una rueda de prensa en la sede de la presidencia de Gobierno húngaro, en el antiguo castillo real de Budapest.

Por la tarde, los dos líderes hablarán en un mitín en el estadio del club de fútbol MTK, y se espera que Vance concluya su visita el miércoles, antes del mediodía.

La Casa Blanca informó la semana pasada de que el vicepresidente pronunciará un discurso sobre la «importante alianza entre EE.UU. y Hungría».

Orbán, que gobierna con mayoría absoluta desde 2010, es un cercano aliado del presidente estadounidense, Donald Trump.

«Es un líder verdaderamente fuerte y poderoso», ha afirmado Trump sobre Orbán en la plataforma X, mientras que en otras ocasiones ha expresado su apoyo al húngaro.

El vicepresidente llega a Budapest para respaldar a Orbán en un momento crucial, pues por primera vez afronta el riesgo de perder el poder tras 16 años consecutivos de gobierno con mayorías absolutas.

A cinco días de los comicios, su principal rival, el líder conservador Péter Magyar, lidera los sondeos sobre la intención del voto con una clara ventaja.

“Pido al vicepresidente de EEUU que si llegó a apoyar a Orbán, que no sean los húngaros quienes paguen el precio (de esta visita). Sea lo que sea en lo que lleguen a un acuerdo, el Gobierno del Tisza (partido de Magyar) que se formará después del 12 de abril no dejará que se envíen soldados húngaros a Irán”, ha afirmado Magyar en las redes sociales.

La visita a Budapest de Vance tiene lugar dos meses después de la del secretario de Estado, Marco Rubio, durante la cual se firmó un acuerdo de cooperación en energía nuclear civil.

La última vez que Orbán y Trump se encontraron fue en el noviembre de 2025, en la Casa Blanca en Washington.

Las encuestas de la semana pasada del ‘Centro de Investigaciones 21’, dan al Tisza el 56 % de los votos, 19 puntos más que al Fidesz de Orbán.

Otros líderes ultranacionalistas o de extrema derecha como el presidente argentino, Javier Milei; Marine Le Pen, de la Agrupación Nacional de Francia; o Matteo Salvini, líder de la Liga (Italia), o Santiafo Abascal, del español Vox, han mostrado su apoyo a Orbán en las últimas semanas.EFE

mn-as/alf

(foto)