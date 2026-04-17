El videojuego ‘Despelote’, sobre el fútbol en Ecuador, gana un premio BAFTA Games

2 minutos

Londres, 12 mar (EFE).- El videojuego ecuatoriano ‘Despelote’, basado en Quito durante la clasificación del Mundial de Fútbol de 2002, logró este viernes en Londres el premio BAFTA Games en la categoría de juego más allá del entretenimiento.

Esta producción, a cargo de los desarrolladores ecuatorianos Julián Cordero y Sebastián Valbuena, en colaboración con Panic, se alzó con la máscara dorada frente a otros títulos como ‘The Alters’, ‘And Roger’, ‘Citizen Sleeper 2: Starward Vector’, ‘Consume Me’ o ‘S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl’.

Sin embargo, ninguno de los creadores estuvo presente en la ceremonia para recoger el premio, celebrada hoy en el Queen Elizabeth Hall de la capital británica.

«Lamentablemente, los ganadores de ‘Despelote’ no están con nosotros hoy. Así que aceptamos el premio en su nombre y nos aseguraremos de que les llegue», dijo el actor irlandés Seán McLoughlin, encargado de entregar el galardón.

‘Despelote’ optaba a dos máscaras en estos BAFTA Games 2026, aunque la segunda, en la categoría de mejor juego debut, fue a parar al francés ‘Clair Obscur: Expedition 33’, que partía como una de las favoritas de la 22 edición de los galardones.

El videojuego ecuatoriano se describe en su página web como «un juego de fútbol sobre personas» a través de la mirada autobiográfica del propio Cordero, personificada en un niño de ocho años en el Quito de 2001 y durante la clasificación previa de la selección ecuatoriana al Mundial de Corea del Sur y Japón.

El personaje recorre la ciudad con el balón en los pies, interactúa con la gente que se encuentra en el camino, regateando y pasando el esférico, dentro de una historia «llena de actividades y travesuras».

Este videojuego de un solo jugador se lanzó el pasado 1 de mayo de 2025 para la mayoría de plataformas (PlayStation, Xbox, etc) y el 11 de diciembre para la consola Nintendo Switch.

Cordero, oriundo de Quito pero residente en Nueva York (Estados Unidos), tenía la idea de crear un juego sobre sus experiencias futbolísticas de niño y, tras contactar a Valbuena como animador, ambos dieron lugar a ‘Despelote’.

La candidatura ecuatoriana logró también dos nominaciones anteriores a los premios Game Awards 2025, tanto en la categoría de Juego con Impacto, como en la de mejor debut de videojuego independiente, si bien no logró ninguno de los galardones en diciembre en Los Ángeles. EFE

rb/gpv