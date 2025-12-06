El viral adolescente peruano comentarista de fútbol llega al presidente y a la Champions

Lima, 6 dic (EFE).- En tan solo una semana, ‘Pol Deportes’, el carismático adolescente peruano que comentó la final de la Copa Libertadores desde una colina, ha aparecido en medios internacionales, se ha reunido en el Palacio de Gobierno con el presidente del país, José Jerí, y ha sido invitado para retransmitir el partido de la Champions League en España.

‘Pol Deportes’ es en realidad Clíver Huamán, un joven de 15 años que nació en Andahuaylas, localidad en el corazón de los Andes, cuya pasión por el fútbol le ha abierto las puertas del mundo.

Huamán, que habla un fluido quechua, hace retransmisiones de partidos de fútbol en redes sociales y es fiel seguidor del Club Deportivo Chankas, de su ciudad natal y que ascendió a la Liga 1 hace dos temporadas por primera vez en su historia.

El sábado 29 de noviembre viajó unas 18 horas en autobús desde su hogar hasta Lima, donde se jugaba la final de la Copa Libertadores, entre Flamengo y Palmeiras, y pese a no contar con acreditación o entrada decidió comentar el partido en lo alto de uno de los cerros que rodean el Estadio Monumental.

La curiosa imagen del adolescente vestido con traje (terno) y la bandera del Chankas atada al cuello a modo de capa retransmitiendo entusiasmado en las alturas el encuentro en Tiktok con tan solo un micrófono, un móvil y un trípode llegó a aficionados brasileños y su video se hizo viral.

Equipos de fútbol de varios países, medios deportivos internacionales y la prensa local peruana difundieron su historia para ilustrar un ejemplo de superación en el mundo futbolístico.

Gracias a esta visibilidad, en tan solo unos días le llegó una invitación del canal de televisión peruano Latina para viajar a España a retransmitir el partido de la Champions League entre el Real Madrid y el Manchester City.

Esta semana, también pudo conocer a uno de sus ídolos, el delantero peruano Paolo Guerrero, quien le dio su camiseta de Alianza Lima y confesó haber visto los vídeos del simpático adolescente.

La noche del viernes, la cuenta de la Presidencia de Perú anunció en redes sociales que Huamán y su familia habían sido invitados al Palacio de Gobierno y fueron recibidos por el presidente, José Jerí.

«¡Una voz que une al Perú! Palacio de Gobierno recibió la visita de la nueva promesa del periodismo deportivo nacional, Clíver Huamán, conocido en redes sociales como Pol Deportes», indicó el Ejecutivo junto a fotos del joven comentarista que llevaba su característica bandera del Chankas atada el cuello.

Agregó que Jerí dialogó con el joven narrador y su familia acerca del ejemplo que su historia representa para todos los peruanos que trabajan duro y emprenden con talento e ingenio. EFE

