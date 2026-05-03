El vuelco de un autobús en la Autopista Nacional de Cuba deja 48 heridos

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La Habana, 3 may (EFE).- El vuelco de un autobús en un tramo de la Autopista Nacional de Cuba, dejó este domingo un saldo de 48 heridos, entre ellos siete niños, según informaron medios estatales.

Este accidente masivo ocurrió en un lugar conocido como Puentes de Las Cajas, en la provincia de Cienfuegos (centro-sur), cuando el autobús de pasajeros hacía el trayecto entre La Habana (oeste) y Guantánamo (extremo este).

Los heridos, tres de ellos clasificados en estado grave, reciben atención médica en dos hospitales de Cienfuegos, de acuerdo con un reporte de la estatal Agencia Cubana de Noticias (ACN).

En 2025, los accidentes de tráfico dejaron en Cuba un total de 6.718 lesionados, un crecimiento del 1,6 % con respecto a los 6.613 reportados en 2024, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Seguridad Vial.

Las autoridades expusieron que las principales causas estuvieron asociadas al factor humano, entre ellas la falta de atención al control del vehículo, no conceder el derecho de vía y el exceso de velocidad, que aportaron el 72 % del total de los accidentes en las vías de la isla.

También, señalaron que siete de cada diez accidentes de tráfico generan víctimas, fundamentalmente por el choque de vehículos, que continúa siendo el siniestro «más peligroso».

El Gobierno cubano también ha reconocido que el mal estado de las calles y carreteras, por la falta general de mantenimiento, así como la antigüedad del parque automotor -con vehículos de entre 40 y 70 años de circulación- son otros factores que inciden en los accidentes de tránsito. EFE

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