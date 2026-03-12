El yerno de Edmundo González Urrutia recibe libertad plena por la amnistía en Venezuela

3 minutos

Caracas, 11 mar (EFE).- Mariana González, la hija del líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, informó este miércoles que su esposo, Rafael Tudares Bracho, recibió libertad plena en el marco de la Ley de Amnistía, promulgada en febrero pasado e impulsada por el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez.

«Hoy, 11 de marzo de 2026, mi esposo, Rafael Tudares Bracho, y su abogado fueron notificados de la decisión judicial mediante la cual se le concedió amnistía a Rafael», indicó González en un mensaje publicado en X.

En el texto, señaló que Tudares Bracho solicitó la amnistía el pasado 23 de febrero, cuatro días después de la aprobación de la ley.

González agradeció a todas las personas que la acompañaron en «el duro via crucis» que le tocó vivir a su familia y que «fueron solidarias y humanas en los momentos de mayor dolor, desesperación e incertidumbre».

«Más temprano que tarde, tocará construir la memoria histórica que nuestra sociedad necesita en materia de derechos humanos, para que situaciones como las que hemos vivido Rafael, mijos y yo, así como miles de ciudadanos, no vuelvan a repetirse», añadió.

El pasado 22 de enero, Tudares Bracho fue excarcelado luego de pasar más de un año detenido, según informó entonces su esposa, quien en repetidas ocasiones denunció que no sabía dónde estaba detenido el yerno del excandidato presidencial González Urrutia.

A Tudares lo detuvieron el pasado 7 de enero de 2025 -tres días antes de la investidura de Nicolás Maduro para un tercer mandato consecutivo de seis años-, cuando también arrestaron al defensor de derechos humanos Carlos Correa y al excandidato presidencial opositor Enrique Márquez, estos dos últimos liberados.

Tudares es yerno de Edmundo González, actualmente exiliado en España y quien en 2024 fue escogido como el candidato unitario de la oposición (Plataforma Unitaria Democrática) a la presidencia de Venezuela.

González fue reconocido por gran parte de la comunidad internacional como el ganador de las elecciones presidenciales de julio de 2024, algo que fue rechazado por Maduro, quien fue proclamado vencedor de esos comicios por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El Parlamento, controlado por el chavismo, aprobó el pasado 19 de febrero una Ley de Amnistía para los procesos de presos políticos desde 1999, pero que se aplicará de forma específica a 13 «hechos» ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del período establecido, así como casos relacionados con operaciones militares.

Hasta el pasado viernes, el Parlamento computaba 7.654 personas beneficiadas de la amnistía, de las cuales 247 salieron de prisión y 7.407 que tenían medidas cautelares ya gozan de libertad plena. EFE

