El yuan, en su nivel más alto ante el dólar en más de tres años tras alto el fuego en Irán

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Shanghái (China), 8 abr (EFE).- El yuan, la divisa nacional china, cotizaba hoy en su nivel más alto desde febrero de 2023 frente al dólar después de que Irán y Estados Unidos confirmasen un alto el fuego de dos semanas, lo cual reabrió el apetito de los inversores por el riesgo y presionó a la baja a la moneda estadounidense.

Hacia las 11:00 hora local (03:00 GMT), la tasa ‘onshore’ -negociada en mercados nacionales- se situaba en torno a 6,8291 yuanes por cada dólar tras haber repuntado casi un 1 % a lo largo de la última semana.

El Banco Popular de China (BPC, banco central) fijó su tipo de cambio oficial para este miércoles en 6,8680 yuanes por dólar, la tasa de mayor fortaleza para la divisa del gigante asiático desde abril de 2023, según Bloomberg.

No obstante, ese medio matiza que los analistas esperaban que el BPC oficializase hoy una apreciación todavía más destacada, por lo que la decisión supone una señal de que la institución prefiere que las ganancias de su moneda se produzcan de forma más paulatina.

El tipo de cambio fijado por el BPC es clave para la cotización de la tasa ‘onshore’ del yuan, ya que esta solo puede desviarse en un rango máximo diario del 2 %, tanto al revalorizarse como al devaluarse.

Desde los últimos días de 2025, esa tasa ha superado la barrera psicológica de las 7 unidades por dólar por primera vez desde mayo de 2023, aunque no fue hasta el 23 de enero cuando el BPC fijó también su tipo de cambio oficial en esos niveles.

La evolución reciente del yuan frente al dólar no solo se debe a la coyuntura en Oriente Medio, ya que su repunte se produjo tras la tregua comercial entre China y EE. UU. y el descenso del valor de la divisa estadounidense, sumida en un nuevo ciclo de rebajas de tipos de interés -interrumpido por el impacto de la guerra en Irán- y lastrado también por los temores sobre la política fiscal del país.

A principios de 2025, la moneda del gigante asiático estuvo cerca de caer a mínimos desde 2007 ante el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y el temor al impacto de una posterior escalada arancelaria que finalmente se acabó convirtiendo de manera temporal en un embargo comercial cruzado ‘de facto’.

Ante esa situación, los analistas apuntaron a que Pekín estaba sosteniendo la divisa por debajo de su teórico valor real para ofrecer así apoyo a la competitividad de las exportaciones, las cuales prestaron en 2025 su mayor aportación al crecimiento del PIB (32,7 %) desde 1997, contrastando con la debilidad de la demanda a nivel nacional.

Sin embargo, algunos expertos ya habían avanzado en las últimas semanas que el BPC buscaría gestionar la revalorización del yuan pero no detenerla, y pronosticaron que la moneda china superaría la barrera de los 7 enteros por dólar a lo largo de 2026. EFE

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