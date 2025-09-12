Elena López Riera, directora: “Algo pasa con las nuevas generaciones del cine español”

David Álvarez

Ciudad de México, 11 sep (EFE).- “Algo está pasando con las nuevas generaciones del cine español”: esa es la frase con la que cada vez más cineastas hispanos comienzan sus entrevistas, como lo hace la directora española Elena López Riera al explicar el éxito en México de su mediometraje recién estrenado ‘Las novias del sur’ (2024), un documental con el que pregunta a las generaciones más longevas de Andalucía sobre sus primeros amores.

“Es muy bonito sentirse parte de este momento en mayor o menor medida. Somos una generación definida que, más allá de si somos más o menos novedosas, tenemos una colaboración que no sé si generaciones anteriores han tenido”, explica la cineasta en entrevista con EFE por su visita a México.

La ganadora del Premio Queer Palm de la Semana de la Crítica del Festival de Cannes en 2024 reconoce que a pesar del auge del cine hecho por mujeres en España, sus producciones han sido mejor recibidas en otros países como Francia o México, aunque su primer largometraje ‘El Agua’ (2022) obtuvo dos nominaciones a los premios Goya.

“Nos estamos adaptando a todos los públicos distintos que hay y eso siempre es bueno. El público mexicano es súper cinéfilo, la historia del cine en México es muy importante y me atrevería a decir que casi más que en España”, argumenta sobre su buena acogida en el país americano.

Sobre esta explosión de cine femenino español, López Riera destaca el gran apoyo institucional que han recibido por parte de la ley del cine en España, que permitió que nuevas directoras pudieran financiar hasta en un 80 % los costos de sus cintas, un impulso muy criticado por algunos ciudadanos.

“Las subvenciones públicas son esenciales para que pueda existir cualquier arte, pero en particular en el cine se tiene una falsa imagen de que los cineastas somos gente que roba subvenciones, como si este dinero fuera para comprarnos un chalet”, bromea.

Cine más diverso

‘Las novias del sur’ se ha estrenado en Suiza, Francia, España y México entre otros países, una prueba para López Riera de que “el público es mucho más inteligente y más diverso de lo que a veces nos invitan a pensar”.

“Somos mucho más diversos y aventureros de lo que a veces la industria, que es un poco carca (vieja), nos intenta hacer creer. Estamos todo el día con una pantalla: ¿Cómo no vamos a aceptar formatos diferentes?”, reflexiona.

En estos formatos entran desde su película documental de 40 minutos hasta los videos de un minuto de las redes sociales que no consumimos en la gran pantalla, sino en un teléfono móvil en el que, confiesa, ella también tiene instaladas redes sociales como Instagram o TikTok.

Sabiendo que su última “película era tan íntima y salida de las entrañas”, López Riera quedó sorprendida al ver la sensibilidad con que el público de todas las edades, género y nacionalidad recibió una cinta que “nadie había pedido” y a la que a pocos “les importaba”.

“La hicimos desde esa inocencia, con un poco de ligereza, pero claro, yo no calculaba que iba a tener este alcance, por lo que también ha sido una gran lección de que el éxito y estas cosas suceden cuando uno menos se lo espera”, confiesa.

En la cartelera mexicana no solo se encuentra como única película española ‘Las novias del sur’, sino también producciones como ‘La infiltrada’ (2024) de Arantxa Echevarría o ‘Segundo premio’ (2024) de Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez, que compiten por un hueco entre el público diverso al que apunta López Riera. EFE

