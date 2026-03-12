Elevan a ocho años condena por soborno contra exabogado de expresidente colombiano Uribe

3 minutos

Bogotá, 11 mar (EFE).- El Tribunal de Bogotá elevó este miércoles a ocho años y ocho meses la condena por soborno en actuación penal y fraude procesal del abogado Diego Cadena, quien representó al expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010).

Con esta decisión, tomada tras la apelación hecha por la defensa del litigante, el Tribunal elevó la sentencia que Cadena cumple en prisión domiciliaria, que inicialmente había sido de siete años.

El representante legal de Cadena, Iván Cancino, anunció que impugnará el fallo porque, en su opinión, la decisión contiene una «prueba que no fue incorporada» y «al menos diez errores que estamos seguros serán objeto de análisis en el recurso de casación».

Cancino aseguró que es una impugnación extraordinaria dirigida a la máxima autoridad judicial, la Corte Suprema de Justicia.

Caso Uribe

Uribe, fundador y líder del partido de derecha Centro Democrático, se convirtió el 1 de agosto pasado en el primer expresidente colombiano en ser condenado penalmente, luego de que la jueza Sandra Heredia en Bogotá, lo hallara culpable por estos dos delitos en el llamado ‘juicio del siglo’ en Colombia, un caso que él mismo inició en 2012 contra el senador de izquierdas Iván Cepeda, actual candidato presidencial.

Heredia absolvió al expresidente por el delito de soborno simple, pero lo condenó por haber pagado en 2018, a través de Cadena, a exparamilitares presos para que afirmaran que las acusaciones de supuestos vínculos de Uribe con el paramilitarismo eran falsas y que habían sido hechas a cambio de beneficios jurídicos o prebendas ofrecidas por Cepeda.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá absolvió en octubre pasado en segunda instancia al exmandatario al fallar la apelación que hizo su defensa por la condena de 12 años de cárcel porque «no se acreditó directa o indirectamente que Álvaro Uribe hubiera instigado el delito de soborno en actuación penal».

Cadena fue hallado culpable de sobornar al paramilitar Juan Guillermo Monsalve, a quien, según el Tribunal, visitó en la cárcel para que firmara un documento en el que dijera que las acusaciones que había hecho contra Uribe por supuestos vínculos con el paramilitarismo eran falsas y que habían sido hechas por beneficios jurídicos o prebendas ofrecidas por Cepeda, del partido oficialista Pacto Histórico.

A cambio, Cadena le ofreció ayuda jurídica gratuita a Monsalve y mejores condiciones carcelarias.

Por otra parte, un juez absolvió en agosto pasado a Cadena, «en virtud del principio de presunción de inocencia» y «por una duda razonable», de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal en el caso del exparamilitar Carlos Enrique Vélez. EFE

jga/gad