Embajada dominicana en Madrid reconoce a estudiantes sobresalientes de origen dominicano

Compartir

2 minutos

Santo Domingo, 16 jul (EFE).- La Embajada de la República Dominicana en España celebró este jueves, en la Casa de América de Madrid, la XVI edición del Premio al Mérito Escolar, una distinción que reconoce a estudiantes de nacionalidad u origen dominicano, con edades comprendidas entre los 12 y los 18 años, que se han destacado en España por sus excelentes calificaciones, su espíritu de superación y su ejemplar comportamiento cívico.

En esta edición fueron reconocidos con el Premio al Mérito Escolar 2026 los estudiantes Claudia Michelle López Montero, Diego Agramonte Ramírez, Alicia Soriano Marte, Alicia Pineda Pineda, Marina Carrasco Delgado, Nashla Teresa Gerónimo González, Gabriel Iván Pérez Acosta, Antonella Feliz Balby, Camila Sophia Rodríguez Disla y Chayra Bautista Sánchez, procedentes de distintas localidades de España.

Asimismo, el jurado otorgó menciones especiales a Karen Cristina Gerardo Nova y María del Carmen Rivera Vargas, en reconocimiento a su «sobresaliente desempeño académico» y a los valores demostrados durante su trayectoria educativa.

El embajador dominicano en Madrid, Tony Raful, destacó que este reconocimiento trasciende el ámbito académico y constituye una celebración del talento, la perseverancia y los valores de la comunidad dominicana en España.

“Hoy no estamos aquí únicamente para reconocer excelentes expedientes académicos. Estamos aquí para celebrar historias de perseverancia”, afirmó el diplomático en una nota enviada por su oficina.

Asimismo, resaltó el papel de los jóvenes dominicanos como vínculo entre ambos países al señalar: “Cada uno de ustedes se convierte, desde ahora, en un puente entre dos naciones que comparten una historia, una lengua, profundos vínculos humanos y una relación cada vez más estrecha”.

Como parte del galardón, los estudiantes premiados participarán en un viaje educativo y cultural de una semana a la República Dominicana, durante el cual visitarán las principales instituciones del Estado, así como museos y espacios culturales. La experiencia busca fortalecer sus vínculos con el país y acercarlos a su historia, su patrimonio y su vida institucional, agregó la información.EFE

rsl