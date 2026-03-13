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Embajada iraní en Madrid muestra fotos de cien niños muertos en el ataque de EEUU e Israel

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Madrid, 13 mar (EFE).- La embajada de Irán en España colgó este viernes en su muro exterior un cartel con las fotografías y los nombres de cien niñas y niños iraníes que murieron en los ataques de Israel y EE.UU. a una escuela en Minab, en el sur del Irán, el pasado 28 de febrero.

El cartel está encabezado por los mensajes en inglés: «No war on children» («No a la guerra contra los niños») y «Murdered by USA & Israel» («Asesinados por EEUU e Israel»).

Las fotografías corresponde a niños fallecidos en el ataque a una escuela de niñas en Minab, que dejó más de 175 muertos, en el primer día de la guerra entre EE.UU e Israel contra Irán.

Según el último balance difundido por organismos iraníes, al menos 1.332 civiles han muerto en Irán desde el inicio de la guerra. EFE

cma/rod

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