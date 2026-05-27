Embajador de EEUU en España cree que la guerra de Irán dilata la transición en Venezuela

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Madrid, 27 may (EFE).- El embajador de Estados Unidos en España, Benjamín León Jr., consideró este miércoles que la guerra iniciada por EE.UU. e Israel en Irán «estira» los tiempos de la transición trazada por la Administración de Donald Trump para Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro a principios de año.

«No tengo la menor duda que llegará el día de María Corina Machado en Venezuela», dijo convencido León, en un desayuno informativo celebrado en Madrid.

En el evento, al que acudieron empresarios y políticos, el nuevo embajador -desde febrero- estadounidense en España recordó que Donald Trump y el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, han marcado en tres etapas -estabilización, recuperación y transición- «el asunto de Venezuela».

«Todavía estamos en la etapa uno. En mi opinión personal, la guerra de Irán ha estirado el tiempo de esa etapa uno», opinó y, a renglón seguido, expuso que «es responsabilidad de los Estados Unidos proteger» a la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz en 2025 María Corina Machado.

«Si las cosas se hacen antes de tiempo», argumentó León, puede «correr la sangre, y los Estados Unidos serían culpables de eso».

Así, el embajador defendió que «los Estados Unidos están siendo bien cautelosos y llevando poco a poco, paso a paso, el proceso de democratización completa y total en Venezuela».

«Le llegará el momento al pueblo de votar por la persona que prefieran de todos los que van a correr cuando llegue el momento», auguró, insistiendo en que esa sería la última etapa del plan estadounidense y no aventurándose a fijar unos tiempos para llegar a ella.

Habría que preguntar al presidente Trump o al secretario Rubo para «que nos dijeran más o menos cuándo ellos piensan que eso va a llegar», zanjó. EFE

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