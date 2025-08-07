Embajador Johnson: México y EE.UU. frenaron tráfico de fentanilo, de armas y migración

Ciudad de México, 6 ago (EFE).- El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, declaró este miércoles que la coordinación en seguridad entre ambos países logró frenar el tráfico de fentanilo, de armas y la migración ilegal.

En un mensaje en redes sociales, Johnson destacó que tanto la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, «impulsan una estrategia conjunta que prioriza la seguridad de nuestros pueblos».

«La coordinación en seguridad entre Estados Unidos y México da resultados conjuntos: frenamos el flujo de fentanilo hacia el norte, de armas hacia el sur y la migración ilegal. Cada arma incautada significa una familia más segura. Cada gramo de fentanilo detenido puede salvar una vida», señaló Johnson.

Trump ha presionado a México para mejorar su estrategia de seguridad y amenazó con imponer aranceles a todas las importaciones de México si el país no tomaba medidas efectivas para frenar el tráfico de fentanilo que llega a Estados Unidos.

La semana pasada, ambos países lograron un acuerdo para pausar por 90 días la imposición de aranceles del 30 % a productos mexicanos.

El presidente estadounidense ha priorizado el combate al fentanilo, una droga sintética que, según su Gobierno, se elabora en países como México con precursores químicos de China y causó más de 48.000 muertes por sobredosis en EE.UU. durante 2024, de acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Por su parte, el Gobierno mexicano ha dicho que desde febrero, gracias a la ‘Operación Frontera Norte’, acordada con Trump, para evitar aranceles a México, se han detenido a 5.996 personas y casi 54 toneladas de droga han sido confiscadas, incluyendo 310 kilogramos de fentanilo.

El martes, Sheinbaum descartó en su conferencia de todos los días que el acuerdo de seguridad con Estados Unidos esté en riesgo debido a los carteles del narcotráfico, como lo aseguró en un reporte el diario The Wall Street Journal (WSJ).

La gobernante mexicana aseveró que el acuerdo de seguridad está “casi listo”, aunque aún no tiene fecha para su firma.

“Eso ya lo tenemos que definir. Pero el acuerdo está listo y parte de cuatro principios, el más importante: respeto a la soberanía. Así dice el acuerdo”, apuntó.

Entre los puntos que tiene el acuerdo, destacó, además del respeto a la soberanía, están el respeto a la territorialidad, la confianza mutua y la cooperación.

El lunes el medio estadounidense The Wall Street Journal afirmó que los carteles mexicanos perjudican el acuerdo de seguridad y ello se ejemplificaba con la fuga en julio de Zhi Dong Zhang, operador chino que es investigado en EE.UU. por contrabandear fentanilo y que se encontraba en arresto domiciliario mientras esperaba su proceso de extradición a Estados Unidos.

Dong Zhang estaba acusado de lavado por unos 150 millones de dólares para bandas mexicanas y contrabando de grandes cantidades de cocaína, fentanilo y metanfetamina. EFE

