Emmanuel del Real, tecladista de Café Tacvba, lanza su primer sencillo como solista

Miami, 31 ene (EFE).- Emmanuel ‘Meme’ del Real, tecladista y miembro de la icónica banda mexicana Café Tacvba, emprendió su carrera en solitario con el lanzamiento del sencillo ‘Princesa’, bajo el recién creado sello discográfico Docemil Music, que forma parte de la surcoreana HYBE.

‘Princesa’ es un tema de fusión que comienza como una balada emotiva con toques de ironía, evocando el estilo de José José con un toque futurista, adornada con arpas y cuerdas, como indica un comunicado de prensa.

La canción evoluciona hacia un synth-pop progresivo, con un coro que juega con las palabras ‘siempre’ y ‘nunca’, celebrando tanto la fragilidad como la intensidad de un romance feliz, agrega.

«Nunca la había presentado a la banda porque sospechaba que la letra no resonaría con ellos. Pero luego encontré otro boceto de una canción con un tempo similar, fusioné las dos ideas, y de repente todo cobró sentido», detalla Meme sobre el proceso creativo de ‘Princesa’.

El sencillo viene acompañado de un videoclip dirigido por el ganador de un Latin Grammy, Gregory Allen, y filmado en locaciones como Valle de Bravo, Cuatro Ciénegas en Coahuila y Todos Santos en Baja California Sur.

«Exploramos el silencio universal de donde nació esta canción. El vacío de una ciudad de noche, manchado con los ecos de la vida diaria y marcado por el tiempo», dice Allen en la nota.

Este proyecto nació hace cinco años, cuando Meme se mudó de la Ciudad de México a Valle de Bravo, y aunque inicialmente se sintió aislado, la cercanía con la naturaleza y un nuevo estudio de grabación en casa lo inspiraron.

«La gente me decía que los bosques y el agua me inspirarían, pero al principio me sentí más solo que nunca», confiesa Meme.

Con el tiempo, esta experiencia lo llevó a reflexionar sobre los ecosistemas naturales y emocionales, influyendo profundamente en su proceso creativo.

Los fans de Café Tacvba ya conocen el lado romántico de Meme a través de canciones como ‘Eres’, considerada uno de los grandes himnos del rock latino y considerada la canción más reproducida de Tacvba, lanzada originalmente en su álbum de 2003 ‘Cuatro Caminos’.

«Por primera vez, siento que puedo ser un cantante. Hay una autoestima que me faltaba, pero estas canciones llegaron y me la ofrecieron. Todos esos sentimientos evolucionaron en un álbum que ahora está listo para ver la luz del día», expresó Meme. EFE

