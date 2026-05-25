Empleados de Samsung votan un cuantioso acuerdo de bonificaciones para evitar la huelga

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Los empleados del gigante surcoreano de los chips de memoria Samsung Electronics empezaron a votar este viernes un acuerdo que prevé importantes bonificaciones individuales por los beneficios vinculados a la IA, y que serviría para evitar una huelga.

Samsung Electronics y los sindicatos acordaron el pago a decenas de miles de empleados de unos 338.000 dólares por cabeza este año, principalmente en forma de acciones, para evitar una huelga de 18 días que debía empezar el jueves.

El bum de la inteligencia artificial (IA) propulsó la actividad de Samsung en los chips de memoria, y en abril la empresa anunció que su beneficio operativo del primer trimestre se había disparado aproximadamente un 750% con respecto al año anterior. Su capitalización bursátil superó el billón de dólares por primera vez este mes.

Este viernes, unos 70.000 empleados sindicados empezaron a votar de forma electrónica el acuerdo, en un proceso que se alargará hasta el 27 de mayo.

El acuerdo será «automáticamente ratificado» si más de la mitad de los votantes participan y si una mayoría de ellos lo aprueba, según el abogado de la confederación sindical.

El acuerdo introduce un nuevo fondo de bonificaciones para los trabajadores de la división de semiconductores, equivalente al 10,5% del beneficio operativo de la división, que se pagará en acciones, junto con un 1,5% adicional en efectivo.

Se espera que los empleados de la división de semiconductores de Samsung (78.000 efectivos, del total de 125.000 que hay en todo el país) reciban cada uno alrededor de 509 millones de wones (338.000 dólares) en virtud del nuevo acuerdo, confirmó el jueves un responsable de la empresa a la AFP.

El plan de bonificaciones tendría una duración de 10 años y está condicionado a unos ambiciosos objetivos de rendimiento anuales.

La perspectiva de una huelga causó preocupación, pues Samsung Electronics genera el 12,5% del PIB de Corea del Sur y los chips de memoria representan el 35% de las exportaciones del país.

El jueves, tras el anuncio del acuerdo provisional entre dirección y sindicatos, las acciones del grupo subieron 8% en la bolsa pero este viernes cayeron 2,34%.

Sus chips de memoria se encuentran en todo tipo de dispositivos, desde la electrónica de consumo hasta los procesadores de ordenador, y sus modelos de última generación se utilizan para ampliar los centros de datos de inteligencia artificial.

Con todo, hay un grupo de accionistas individuales que se opone al acuerdo que está siendo votado, considerándolo ilegal por no haber sido avalado por la asamblea general, y se dijeron dispuestos a recurrir a la justicia para bloquearlo.

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