Empresa japonesa retira 40.000 botellas de vino chileno por aditivo no autorizado

1 minuto

Tokio, 17 feb (EFE).- La empresa de bebidas japonesas Mercian anunció este martes la retirada voluntaria de unas 40.000 botellas de vino chileno por contener un aditivo alimentario cuyo uso no está permitido en el archipiélago.

Los vinos enlatados Frontera Sparkling Rosé y Frontera Ice Rosé, así como el embotellado Frontera Rosé, elaborados por los viñedos chilenos Concha y Toro contienen citrato de cobre, afirmó la subsidiaria del grupo Kirin Holdings en un comunicado, un aditivo alimentario no autorizado en Japón.

La compañía recalcó que el aditivo, utilizado para eliminar los sabores indeseables relacionados con la fermentación y el almacenamiento según la Oficina Internacional de la Viña y el Vino (OIV), está permitido en otros países incluyendo Chile.

«Creemos que el impacto de este incidente en la salud es extremadamente bajo», precisó Mercian, antes de disculparse.

La agencia de noticias japonesa Kyodo indicó que los tres productos comenzaron a comercializarse en el archipiélago en 2024 y, aunque hasta la actualidad se comercializaron en el mercado nipón unas 620.000 unidades, se estima que actualmente hay unas 40.000 en circulación. EFE

daa/alf