Empresario de EEUU dice que fue detenido en Honduras por un «gobierno que le debe dinero»

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Tegucigalpa, 17 mar (EFE).- El empresario estadounidense Murray Paul Farmer, quien este martes fue capturado en Honduras, dijo que fue arrestado por un «gobierno que le debe dinero» y que es «inocente», por servicios prestados a través de varios proyectos de infraestructura ejecutados durante varios años.

«El gobierno ahora arresta a la persona a la que le debe dinero bajo una sentencia judicial firme que se niega a cumplir», subrayó Farmer, sin precisar detalles sobre el monto que le adeuda el Gobierno de Honduras por trabajos de infraestructura.

Explicó que fue «arrestado en Honduras» tras llegar hoy por vía aérea al país y que es «inocente».

«Soy un hombre inocente y nunca recibí ni un solo dólar de Honduras por 21 proyectos de agua y alcantarillado entregados al pueblo hondureño. El gobierno ahora arresta a la persona a la que le debe dinero bajo una sentencia judicial firme que se niega a cumplir», añade el mensaje de Farmer difundido en la red social X.

Señaló además que «el mensaje para los inversionistas es claro: no hay seguridad jurídica en Honduras».

El empresario advirtió que «esta situación será llevada directamente a Washington y al presidente (de Estados Unidos) Donald Trump», y que «los inversionistas de todo el mundo deberían prestar mucha atención a lo que está sucediendo aquí. Mi único ‘delito’ fue invertir en Honduras».

Según su declaración, los proyectos que se ejecutaron en Honduras bajo su dirección beneficiaron a más de 300.000 hondureños, en Choluteca, Copán, Trujillo, Tela, La Ceiba, Juticalpa.

«¿Cuántos hondureños están vivos hoy gracias a estos sistemas de agua y saneamiento que salvan vidas?», se preguntó el empresario, quien durante la Administración de Xiomara Castro (2022-2026) se enzarzó en una polémica con la excandida presidencial del entonces oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada.

Las autoridades hondureñas no han informado sobre las causas por las que Farmer fue detenido tras llegar al país y esposado. EFE

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