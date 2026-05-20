Empresas españolas destacan oportunidades comerciales en Canadá y el espaldarazo del rey

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Toronto (Canadá), 20 may (EFE).- Empresas españolas como Multiverse Computing, Iberia, Ferrovial o Redondo Iglesias, entre otras, destacaron este miércoles las oportunidades comerciales que se han abierto para ellas en Canadá y a las que la visita del rey Felipe VI ha dado un gran espaldarazo.

Más de 200 empresarios españoles y canadienses participaron en Toronto en un foro empresarial presidido por el rey Felipe VI que realiza, acompañado por el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, su primer viaje oficial a Canadá, una jornada con una intensa agenda económica y comercial en un país en el que están presentes más de 140 multinacionales españolas.

El director corporativo de Iberia, Juan Cierco, destacó que la visita del rey coincide con un momento clave para su compañía y la conectividad entre España y Canadá, ya que se inaugurará el próximo 13 de junio una ruta directa entre Toronto y Madrid, con cinco frecuencias semanales y con la que 37.000 pasajeros podrán volar este verano.

«Canadá ahora está apostando mucho por España», indicó Cierco, tanto en turismo como en la relación comercial de ambos países que buscan un mayor intercambio de oportunidades de negocio. Y la conectividad no puede depender solo del turismo sino que tiene que haber detrás «un sostén económico, comercial, empresarial, intercambio cultural, social de todos los órdenes», algo en lo que llevan trabajando los dos gobiernos desde hace unos años.

Sin una buena conectividad aérea, las relaciones diplomáticas y empresariales son mucho más difíciles, sostuvo el responsable de Iberia, quien destacó también que Felipe VI es «el mejor embajador» que tiene España, tanto a nivel diplomático como a nivel económico.

En esta jornada se celebró también en Toronto un encuentro sobre conectividad aérea Canadá-España en el que participaron representantes de cuatro aerolíneas (Iberia, Air Transat, Air Canada y Westjet), que presentaron el crecimiento de vuelos entre ambos países (2022-2026) y las líneas que operarán en el futuro en un contexto en el que el turismo canadiense a España se ha incrementado exponencialmente, de tal forma que casi 700.000 canadienses visitaron España en 2025.

Ponciano Pérez, director de proyecto de Ferrovial en la construcción de la línea de Metro de Ontario Line, que se construye en el centro de la ciudad en una UTE con una empresa francesa, destacó que se trata del mayor proyecto en construcción de una empresa española en Canadá y en toda Norteamérica y que las autoridades canadienses están muy satisfechas con su desarrollo.

Mientras, Miguel Ángel Redondo, de la empresa familiar española de embutidos y jamones Redondo Iglesias fundada en 1920, que cuenta con una planta de producción en Montreal, explicó que «todo lo que no es Estados Unidos está teniendo mejor acogida en Canadá».

«No hay que olvidar que Canadá se siente muy agraviada» por EE.UU. y eso «ha abierto una puerta» a las empresas de otros países, un escenario en el que España tiene mucho que ofrecer, ha indicado Redondo, para quien la visita del rey «es un espaldarazo».

El director de tecnología de Multiverse Computing, Samuel Mugel, empresa fundada en 2019 y convertida en ‘unicornio’ de la inteligencia artificial (IA) en España, que ha firmado un convenio con empresas canadienses Coveo y Cohere, destacó la colaboración de la UE con Canadá como una oportunidad para intentar competir con EE.UU y China en este mercado.

Muguel indicó que hay mucho interés recíproco entre Canadá y la UE por estrechar relaciones comerciales y destacó el apoyo institucional que supone la visita del rey Felipe VI.

Tras el foro empresarial, la jornada continuó posteriormente en un hotel de Toronto, donde el rey asistió a un almuerzo ofrecido en su honor por el Canadian Business Council (CBC) que reunió a presidentes y directivos de empresas españolas y canadienses y en el que participaron además los presidentes de CEOE y Cámara de España, Antonio Garamendi y José Luis Bonet, respectivamente.

El CBC agrupa a las 170 mayores empresas de Canadá que generan el 50% del PIB privado y crean 2.200.000 empleos. EFE

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