Empresas mexicanas usan huecos en norma de etiquetas de alimentos para ocultar datos: ONG

Ciudad de México, 20 ago (EFE).- A cinco años de la implementación del etiquetado frontal de alimentos en México, la organización El Poder del Consumidor denunció este miércoles que a pesar de los resultados positivos de esta política, diferentes industrias utilizan huecos en la regulación vigente para ocultar información a los consumidores.

Al presentar un balance sobre esta normativa, la ONG indicó que entre otros «escapes», las industrias «utilizan tamaños de letra diminutos e ilegibles, en las leyendas de advertencia de ingredientes como cafeína y edulcorantes».

Mientras que la colocación o posición de los octágonos de advertencia en áreas laterales o posteriores de empaques y envases, provocan que los consumidores «no puedan identificar de manera directa y clara las advertencias que buscan proteger su salud».

«Reconocemos que México tiene un etiquetado sólido que ha tenido buenos resultados, sin embargo, diversas industrias ejercen malas prácticas al ocultar los sellos de advertencia o las leyendas precautorias», explicó en conferencia Ana Larrañaga, investigadora en el área de salud alimentaria de la ONG.

Y aunque, dijo, presentaron «evidencia concreta» de cómo mejorarlo ante las autoridades, estas no hicieron caso y no permitieron las discusiones grupales sobre el tema por lo que, consideró: «necesitamos un proceso de mejora regulatoria transparente y abierto a las discusiones basadas en evidencia para realmente fortalecer el etiquetado».

Sobre la aceptación del etiquetado, citaron que la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2021 reveló que el 74 % de las personas lo considera una buena medida de salud.

Además, hubo una reducción de 63,1 % en la advertencia por exceso de sodio en pan y cereales, disminuyeron 26,3% la advertencia por exceso de grasas saturadas de los ‘snacks’.

En tanto, adultos sin enfermedades crónicas, entre el 78-80 % dijeron considerar el etiquetado al momento de comprar un producto, y el 80 % de padres y 40 % de adolescentes han cambiado sus compras gracias a los sellos, además de que 75% considera que ahora adquiere productos más saludables.

La ONG explicó que el etiquetado frontal de advertencia, adoptado en 2020, «ha demostrado efectos significativos en la modificación de la conducta alimentaria de la población mexicana», así como en la reducción del consumo de nutrientes críticos como azúcares, grasas saturadas, grasas trans y sodio, y el contenido de productos procesados y ultraprocesados.

Mejoras regulatorias

De acuerdo con El Poder del Consumidor, otros países de la región de América Latina, como Argentina y Colombia, han reforzado sus etiquetados con disposiciones específicas para fijar tamaños y posiciones en el empaque que permitan garantizar los criterios de claridad, visibilidad y legibilidad.

Señaló que estas mejoras regulatorias, podrían haber sido adoptadas por las autoridades mexicanas, sin embargo, el proceso de revisión de la NOM-051 «no contempló ninguna mejora» y los grupos de trabajo «evitaron discusiones» para debatir con evidencia sustentada.

Ante ello, la organización presentó un recurso legal (amparo) frente al proceso de actualización de la NOM-051 llevado a cabo en 2025 «hubo varias irregularidades durante el proceso, por lo que, de no ser subsanadas, estaríamos frente a violaciones a los derechos de los consumidores, como el de la salud y la información», expuso Javier Zúñiga, coordinador del área legal de la ONG

Alejandro Calvillo, director de la ONG, expresó que «la aplicación ilegible de estas advertencias incumplen con el objetivo de la norma, que advierte de manera clara a los consumidores la presencia de ingredientes no recomendables para menores. Además, permite la continuación de una mala práctica de la industria, que se aprovecha de la falta de especificidad de la norma en materia de tamaños». EFE

