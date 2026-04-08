En diez minutos sin precedentes, Israel se ensaña con decenas de zonas del Líbano

5 minutos

Noemí Jabois

Beirut, 8 abr (EFE).- Este mediodía, en un lapso de apenas diez minutos, los cazas israelíes se ensañaron con decenas y decenas de lugares de todo el Líbano, tumbando edificios enteros en plena capital menos de doce horas después del anuncio de un alto el fuego en Irán, que supuestamente se iba a extender al territorio libanés.

En pleno barrio capitalino de Mazraa, las excavadoras ayudan a mover los escombros para que los equipos de rescate puedan llegar a las víctimas atrapadas bajo un inmueble que se ha venido completamente abajo, uno de los objetivos de una oleada de ataques que deja ya más de 250 muertos y casi 1.200 heridos en el país.

«Primero oímos un misil y luego la explosión del ataque, pero no esperábamos que hubiese sido aquí. Esta calle está muy poblada y tiene mucho tráfico con la gente que vuelve de su trabajo», comenta a EFE un vecino que prefiere mantener el anonimato.

Un edificio residencial

Se pregunta qué habrá pasado con la señora mayor que siempre está vendiendo pañuelos en la esquina exacta donde se derrumbó el inmueble, muy cerca de una de las principales arterias de la ciudad.

«Tenemos varios amigos y conocidos en la zona, y gracias a Dios todos están bien, pero no sabemos qué les pasó a los residentes del edificio y de las tiendas de abajo. Este edificio es de pisos de familias normales con niños», afirma el vecino.

Según relata frente al lugar de los hechos, bajó a tomar algunos vídeos y fotografías al escuchar las explosiones, pero enseguida volvió a casa por miedo a nuevos bombardeos. Y es que, señala, varios misiles impactaron contra el mismo inmueble, a la vez que comenzaban a ser atacados otros puntos de la ciudad.

El Ejército israelí dice que ha atacado un centenar de cuarteles e infraestructura militar del grupo chií Hizbulá, pero Mazraa es un barrio de mayoría suní, como este vecino que no logra entender el porqué de esta masacre.

«¿Qué culpa tienen ellos? (Israel) tenía que haber avisado a Estados Unidos y ellos informar al Gobierno libanés en caso de que hubiera una persona de sus objetivos por aquí (…) Pero por dos o tres personas atacar y matar a tanta gente así, eso no puede ser», critica el hombre.

Es la primera vez que presencia este nivel de violencia en plena capital desde el inicio del conflicto el pasado 2 de marzo, pero algo ya le decía que Israel no iba a aplicar en el Líbano el cese de hostilidades acordado por Irán y Estados Unidos.

«La historia se repite. En 1982, con la invasión, yo me acuerdo de que ellos (los israelíes) prometieron no hacer ningún daño e irse de Beirut, pero antes de irse mataron a mucha gente y causaron mucha destrucción, mucha, muchísima», zanja el residente.

Cerca de allí, Hadi ayuda a recoger los trozos de la cristalera de la peluquería en que trabajaba, uno de muchos negocios y viviendas afectados en la zona.

También él contó varios proyectiles en Mazraa, incluidos el primero que envolvió la calle en una nube blanca y el tercero que lo rompió «todo», pese a que hasta ese momento era un día «normal» con un montón de gente caminando por esta concurrida zona.

«Salí del establecimiento y vi la calle vacía. Todos se escaparon, no había nadie, los coches estaban en mitad de la calle abandonados», explica a EFE el joven, quien creyó que los ataques acabarían alcanzándole.

Sin avisar

Por su parte, Jaled Jalil oyó varios bombardeos desde su taxi, el más cercano el de Mazraa, que hizo que los dos pasajeros que llevaba a bordo en el momento de la explosión se bajaran del coche de forma instantánea.

Según apunta en declaraciones a EFE, ya le tocó vivir una «escena similar» a la de este mediodía durante la última guerra de finales de 2024, si bien reconoce que esta parte de la capital no había sido bombardeada hasta ahora y la noticia llegó acompañada de múltiples impactos dentro y fuera de la urbe.

También es la primera vez en más de un mes de ofensiva que se producen este tipo de acciones en Beirut sin la emisión previa de una orden de evacuación por parte el Ejército israelí, por lo que las sucesivas explosiones pillaron a los residentes completamente desprevenidos.

En concreto, Ali se encontraba cerca del barrio de Ras al Nabaa, en las inmediaciones de otro de los objetivos de este miércoles.

«El primer ataque ocurrió a 200 metros; con el segundo, tercero y cuarto el edificio temblaba, así que salí corriendo para ver qué estaba pasando (…) Me dirigí a las calles y zonas cercanas para ver si mis amigos y conocidos estaban bien», relata a EFE.

«Es la primera vez que atacan así, sin aviso previo y contra edificios residenciales. Normalmente atacan el Dahye (suburbio sur), pero esta vez lo hicieron en Beirut sin ninguna advertencia», concluye Ali. EFE

ar-njd/ijm/fpa

(foto)(vídeo)