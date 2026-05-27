Encuentran con vida a 5 de las 7 personas atrapadas en una cueva de Laos hace una semana

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Bangkok, 27 may (EFE).- Los equipos de rescate localizaron este miércoles con vida a cinco de las siete personas que permanecían atrapadas desde hace una semana en una cueva inundada de Long Chaeng, en el centro de Laos, después de que fuertes lluvias anegaran la zona.

Los atrapados están en aparente buen estado de salud y en una zona elevada cerca del agua que tapona las vías de salida, según un vídeo publicado en Facebook por uno de los buzos que participa en las tareas de rescate.

«Son cinco», dice el rescatista mientras graba con una cámara el encuentro con los rescatados, todos hombres según la filmación.

De momento se desconoce el paradero de las otras dos personas.

«No tengo ningún síntoma de enfermedad, solo tengo un hambre tremenda», respondió uno de los atrapados a las preguntas de los buzos en otro de los vídeos publicados por los rescatistas.

«No tengo nada de fuerza» o «me siento débil», fueron otras de las respuestas, mientras que todos afirmaron «no sentirse enfermos».

Los equipos llevaban días explorando las galerías parcialmente inundadas de la cueva, ubicada en una zona montañosa a más de 200 kilómetros al norte de Vientián, hasta localizar a los atrapados durante una inmersión iniciada a las 14:07 hora local (7:07 GMT).

«Esto es solo un breve alivio, ya que los cinco supervivientes aún se encuentran en la cámara, todos sanos y en buen ánimo, pero la extracción aún está por venir y no será fácil», apunta en las redes el buzo finlandés Miko Paasi, parte del equipo que localizó a los atrapados.

En una publicación previa, Paasi describió como «remoto y hostil» el lugar donde se ubica la cueva, una antigua mina de oro, a donde se llega tras una caminata de 4 kilómetros a través de un sendero que atraviesa la selva.

«Una vez dentro de la mina hay que sortear cientos de metros de constantes obstáculos, inundaciones, peligro de derrumbes», apunta el buzo, que antes del descubrimiento indicó que los atrapados podrían encontrarse en una cámara a unos 300 metros de la entrada.

Los siete atrapados, originarios de la provincia de Xaisomboun (centro de Laos), entraron a la cueva el 20 de mayo en busca de yacimientos de oro, una actividad frecuente en esta región del país, pero quedaron atrapados cuando la cavidad se inundó y varios deslizamientos de tierra bloquearon la entrada de la cueva, según señaló el medio Vientiane Times.

Desde entonces, equipos de rescate laosianos y tailandeses iniciaron un complicado operativo de búsqueda, ralentizado por el difícil acceso a la cueva y las malas condiciones meteorológicas.

Las imágenes compartidas en redes sociales por los equipos de rescate muestran a los espeleólogos avanzando por estrechos pasadizos inundados y cubiertos de lodo.

El operativo también usa bombas y mangueras para tratar de drenar la mayor cantidad de agua posible del interior de la cueva.

Las autoridades de Laos desplegaron asimismo ambulancias, vehículos de emergencia, equipos médicos y personal sanitario en la zona para garantizar atención inmediata una vez que las víctimas sean localizadas y rescatadas, indicó la agencia pública Lao News.

En las labores de rescate participan dos buzos tailandeses que formaron parte de la mediática operación que salvó a los 13 integrantes del equipo juvenil de fútbol «Jabalíes Salvajes» en la cueva de Tham Luang en 2018, una misión que atrajo atención internacional y fue retratado en una producción de Netflix. EFE

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