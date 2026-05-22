Enfrentamiento entre indígenas colombianos deja al menos seis muertos y decenas de heridos

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Bogotá, 22 may (EFE).- Los enfrentamientos por territorios entre indígenas de los pueblos colombianos misak y nasa en el departamento del Cauca (suroeste) han dejado al menos seis muertos y más un centenar de heridos, confirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez.

«Hasta el momento la información que tenemos es que había por lo menos seis muertos y más de un centenar de heridos», dijo el ministro.

Sin embargo, líderes de los misak han señalado este viernes que hay diez muertos, cifra que no ha sido confirmada por otras autoridades.

Sánchez analizó anoche con el mando militar de la zona lo que llamó «crítica situación derivada del enfrentamiento absurdo entre dos pueblos indígenas caucanos» y ordenó el envío de un refuerzo militar de 120 soldados.

Según el pueblo misak, el territorio en disputa, ubicado en el municipio de Silvia, era «habitado y cuidado milenariamente» por ellos, pero desde hace algunos meses pasó a manos del pueblo nasa, lo que provocó una violenta pelea el jueves tras el intento de recuperar el control del lugar.

Al pueblo nasa pertenece la senadora Aída Quilcué, compañera de fórmula del candidato presidencial de izquierda Iván Cepeda, favorito para las elecciones del próximo 31 de mayo.

Por su parte, las autoridades indígenas nasa aseguraron que sufrieron «una arremetida por la comunidad misak» en la que los «encerraron, quitaron los celulares, las radios y quemaron algunas motos».

En los enfrentamientos, ambos pueblos usaron palos, machetes y piedras.

El ministro de Defensa dijo que los militares enviados a la zona buscan «que terminen los enfrentamientos» entre las dos comunidades, a las que invitó al diálogo.

«El problema de las tierras entre comunidades indígenas, entre los pueblos no se soluciona matando a otros», agregó el ministro.

Sánchez recordó que el presidente colombiano, Gustavo Petro, invitó a los líderes de los pueblos nasa y misak a que se reúnan con él el próximo lunes en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, con el fin de buscar un arreglo a sus diferencias.

Este conflicto comenzó hace varios meses con protestas del pueblo misak frente a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en Bogotá, a donde llegaron para exigir el respeto a su territorio, ya que, según denunciaron, la entidad adjudica parte de sus tierras ancestrales a otras comunidades del suroeste del país, como el pueblo nasa.

Los misak aseguraron que las decisiones de la ANT han ocasionado tensiones territoriales por ocupaciones de zonas que consideran propias y al menos 250 familias han resultado afectadas por estos hechos, especialmente en la parte montañosa del Cauca, donde conviven junto con el pueblo nasa. EFE

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